Stanken fra dette vannet er så intens at kommunen må sette inn tiltak

Sælevatnet ligger sentralt i den tettbefolkede bydelen Fyllingsdalen i Bergen, og har de siste dagene preget området med en heftig stank.

Vannet ligger bare 0,3 meter over havet og består av både ferskvann og sjøvann. Det gjør at det er fullt av gasser, som nå gjør det svært ubehagelig å være i nærheten for naboer og turgåere.

– Det er jo helt ufyselig og ekkelt. Det er slett ikke hyggelig å bo her nå, sier nabo Paal Pettersen når NRK treffer ham ved vannet.

Lukten dukket opp siste uke, og har blitt verre og verre de siste dagene.

Orker ikke spise i nærheten

Det er ikke bare naboene ved vannet som har vonde dager.

– Det er en lukt som kommer og går, sier Jan Myhre, som har arbeidsplassen like ved.

– Det er ikke noen god lukt. Det blir til at vi tar matpausen et annet sted.

Stanken kommer av hydrogensulfid som finnes i vannet.

Det var Bergensavisen som først skrev om problemene. Den svært tørre sommeren er årsaken til at problemene nå har eskalert. Lite nedbør har gjort at tilsiget av nytt vann har stoppet opp.

Hydrogensulfid - H2S Ekspandér faktaboks Hydrogensulfid er en er en fargeløs, giftig og brannfarlig gass. Den kan være dødelig ved store konsentrasjoner.

Hydrogensulfid tas opp i kroppen først og fremst ved innånding. Ved eksponering for lave konsentrasjoner er gassen først og fremst irriterende på slimhinnene i luftveiene.

Ubehagelig lukt er et godt varsel ved lave konsentrasjoner i luften, men luktesansen forsvinner raskt ved eksponering for høyere konsentrasjoner.

Ved eksponering for konsentrasjoner mellom 10 og 500 ppm kan det opptre hodepine, smerter i leggmusklene, og i enkelte tilfeller betydelig åndenød.

Bevisstløshet kan opptre i løpet av 10–20 minutter som følge av åndedrettssvikt.

Gassen har sannsynligvis også en direkte innvirkning på styringen av åndedrettet og hjerterytmen, og kan føre til hurtig åndedrett og langsom hjertereaksjon.

Kilder: Store norske leksikon og Wikipedia

MANGE HOLDER SEG UNNA: Slik ser Sælevatnet i Bergen ut i dag. Foto: Cato Heldal Kristensen / NRK

Naboer måtte evakueres

Sælevatnet ligger mellom Fyllingsdalen og Nordåsvannet i Bergen, og får dermed sjøvann inn fra Nordåsvannet – og ferskvann fra vassdraget som fører til vannet.

Problemene med lukt er ikke av ny dato. For åtte år siden var stanken så ille at beboerne i et hus måtte evakueres.

– Siden den gang har stanken vært vekke, men er tilbake for fullt sier nabo Pettersen.

Tidligere har kommunen løst problemet ved å tilføre oksygen i vannmassene.

– Sælevatnet er et vann med svært lite oksygen på overflaten, og mye hydrogensulfid i bunnen. Gassen blir dannet når organisk stoff brytes ned uten tilførsel av oksygen, sier fagdirektør for vann- og avløpsetaten i Bergen kommune, Magnar Sekse.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. SÆLEVATNET: Er plassert mellom Fyllingsdalen og Nordåsvannet i Bergen.

Må sette inn tiltak

Når det er godt vært i Bergen over en lang periode øker muligheten for at gassen skal finne veien til overflaten. De siste dagene har klagene strømmet inn til Bergen kommune.

– Den første fikk vi inn sist uke. Siden er luktproblemet bare blitt verre og verre, sier Sekse.

ET GODVÆRSPROBLEM: Det hevder fagdirektør Magnar Sekse i Bergen kommune. Foto: Mats Arnesen / NRK

Nå arbeider Bergen kommune for å løse problemet. Nok en gang er oksygen løsningen.

– Vi skal bruke en blåsemaskin for å få sendt luft ned i vannet. På denne måten tilfører vi oksygen. Dette blir en buffer slik at hydrogensulfiden ikke kommer til overflaten.

Samtidig er et skikkelig bergensk regnvær også noe som vil kunne bøte på problemet.

– Gjerne så mye som mulig. Flere titalls millimeter er det vi håper på.