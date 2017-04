Stadig flere vil ha økologisk frukt

– Det er en veldig økende interesse for økologiske produkter nå, og jeg tror det er fordi forbrukerne er mer bevisst på miljøet. At vi da importerer varene fra utlandet, gjør at litt av helheten faller bort. Vi bør produserer økologisk i Norge, i stedet for å importere, sier fruktbonde Lars Nå.

For syv år siden la han om til økologisk plommeproduksjon på gården sin i Ullensvang i Hordaland. Nå har han også prøvd seg på produksjon av økologiske epler.

– Dette er et eplefelt med rubinstep, en relativt ny sort. Dessuten dyrker jeg rød aroma her, sier Nå.

Fruktbonden er i mindretall. Av over 300 fruktdyrkere i Hardanger er det bare 16 som driver økologisk. Det skjer samtidig som omsetningen av slik frukt har steget med 40 prosent på tre år.

Bønder på kurs

For å øke interessen for å produsere økologisk frukt, ble det forrige uke arrangert en rekrutteringsdag i Hardanger.

– Håpet er å kunne inspirere folk. Her er det mulig å få tips fra dem som har drevet økologisk en stund og vet hva som skal til, sier Gunnhild Jaastad ved Norsk institutt for bioøkonomi i Ullensvang.

– Dessuten har vi med oss representanter fra markedet og forskningen. Målet er selvsagt å kunne produsere mer norsk økologisk frukt. Markedet vil ha det og håpet er at norske økobønder skal kunne levere det, sier hun.

POPULÆRT TILTAK: Fruktbønder på økologisk kurs i Hardanger. Foto: Tale Hauso / NRK

Økende etterspørsel

Også i Coop Norge opplever de at etterspørselen etter økologiske matvarer er økende.

– Dette kommer dessuten til å fortsette. Derfor er det viktig at produsentene møtes på denne måten. Her kan de snakke om økologi, høre hva som skjer og få informasjon. Også vi synes det er veldig spennende å få være med på dette, sier Eirik Solvang Pedersen i Coop Norge.

Fra matematikk til økologisk frukt

Sindre Måge er en av dem som nå vurderer å satse økologisk. Han er fra en fruktgård på vestsiden av Sørfjorden i Hardanger. Etter å ha studert matematikk i Oslo flytter han nå tilbake for å satse på gårdsdrift. I den forbindelse vurderer han å gjøre det økologisk.

Han er motivert og glad for å høre at det går såpass bra med dem som alt satser økologisk.

– For meg handler det litt om miljøspørsmålet. Det å sørge for at man har biomangfold og bærekraftig bruk. Man bør etterlate seg jorden slik den var da man begynte, sier Måge.