12. oktober 2015 finner den nå 27 år gamle moren sønnen livløs i sengen i leiligheten i Bergen.

Hun forsøker å få liv i sønnen, men skjønner fort at noe er alvorlig galt.

Klokken 07.18 ringer moren til AMK, og seks minutter senere er både ambulanse og luftambulanse på stedet. Det blir fort klart at livet ikke står til å redde.

Etter hvert viser det seg at gutten hadde fått i seg buprenorfin-tabletter, som gis som heroinsubstitutt til personer i legemiddelassistert rehabilitering (Lar).

Slik var første rettsdag:

– Så sønnen med Lar-tabletter

To dager etter at gutten døde, var rettsmedisinere og andre på befaring i leiligheten.

Da opplyste guttens far at han hadde sett sønnen med et brett med Lar-tabletter noen dager tidligere.

Den tiltalte moren forklarte i retten tirsdag at tablettene vanligvis lå i øverste hylle over komfyren, men ved ett tilfelle lå de i en lav kommode i gangen.

Den 27 år gamle kvinnen kunne ikke huske om dette var samme dag eller ved et tidligere tilfelle.

– Jeg vet ikke hvorfor de lå i kommoden da, forklarte moren.

Noen uker etter dødsfallet ble foreldrene varetektsfengslet, siktet for uaktsomt drap.

– EN ALMINNELIG MOR: Morens forsvarer, Arild Dyngeland, sier at den 27 år gamle kvinnen i ettertid ikke har vanskeligheter med å innrømme at hun skulle gjort mer den kvelden da sønnen inntok farens Lar-tabletter. – Samtidig er det viktig for retten å ta stilling til om hun var uaktsom med sin begrensede kunnskap til disse tablettene. Foto: Mats Arnesen / NRK

– Sjekket munn og hender

Kvelden før dødsfallet kom toåringen inn i stuen med et brett av Lar-tablettene, ifølge moren.

– Da tok jeg tablettene umiddelbart fra gutten og sjekket både munnen og hendene hans. Hadde jeg funnet noe, ville jeg ringt til legevakten med en gang, forklarte moren.

Ifølge moren la hun tablettene i hyllen over komfyren og spurte faren om det manglet tabletter. Det gjorde det ikke, forklarte hun.

KNUST: Advokat Einar Råen forsvarer den 28 år gamle faren. – Min klient var under Lar-behandling i oktober 2015. Tapet av sønnen betyr at livet hans gikk i grus. Han gikk på betydelige sprekker, og livet hans ble annerledes, sa Råen i innledningsforedraget. Foto: Mats Arnesen / NRK

I sin forklaring sa hun at virkningen av tablettene på toåringen eventuelt skulle ha kommet mellom 30 og 90 minutter etterpå.

– Vi så ingen tegn til at noe var feil frem til vi la ham for kvelden, sa moren.

Dagen etter var gutten død.

– Lidd nok

Moren fortalte at guttens far (28) solgte Lar-medisin. Hun sa også at hun tok klar avstand fra narkotika.

Aktor Benedikte Høgseth spurte om hun kunne vite om tabletter faktisk manglet ettersom faren ikke fulgte anbefalt dosering, og også solgte tabletter.

Ifølge tiltalen har foreldrene vært uaktsomme og oppbevart medisinene uforsvarlig. Statsadvokaten mener de burde tatt toåringen til lege da det kunne mistenkes at han hadde fått i seg tabletter.

Høgseth spurte også om moren kunne forklare hvorfor det ble funnet spor av amfetamin og metamfetamin i de øvrige skuffene i kommoden. Det visste hun ikke, svarte moren.

– Folk flest vil tenke at disse foreldrene har lidd nok. De har allerede fått sin straff ved å miste sønnen sin. Vi ser at det er en motvilje til å dømme i slike saker, men jeg vil be retten spørre seg om den hadde vurdert saken annerledes hvis de tiltalte hadde hatt ansvar for naboens barn, sa aktor Benedikte Høgseth i sin innledningsforedrag.

– HJERTESKJÆRENDE: I rettssaken vil nødsamtalen moren foretok etter hun oppdaget sønnen livløs på rommet, bli brukt. – Selv jeg må innrømme at det er hjerteskjærende å høre på, sa aktor Benedikte Høgseth i sitt innledningsforedrag. Foto: Mats Arnesen / NRK