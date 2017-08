Skal lære av norske attraksjoner for å stoppe fraflytting i Sør-Korea

Med utsikt til Steinsdalsfossen, ikke langt fra Norheimsund, står en delegasjon på ni personer fra Sør-Korea og hører godt etter når guiden viser og forteller.

Innfallsporten til den nasjonal turistveien gjennom Hardanger skal dokumenteres, og mobilkameraene knipser i vei. En delegasjon fra et sørkoreansk departement er på tur for å lære av den norsk turistvei-satsingen.

Erfaringene fra Norges «Nasjonale turistveier» skal nå bli viktig for å hjelpe Sør-Korea med et av deres store problemer: Fraflytting.

– Vi er her for å få et innblikk i hva dette går ut på. Denne formen for lokal turisme er interessant for oss, sier turistsjef i Sør-Korea, Hee-Eun Park.

Nasjonal turistveier Ekspandér faktaboks Nasjonal turistvei (Nasjonal turistveg) er veier i Norge som har fått offisiell status som veier hvor det skal investeres ekstra for å få en infrastruktur som passer turistnæringen og reisende langs disse veiene.

Initiativtaker for prosjektet er Statens vegvesen og de presenterer prosjektet som en reise i harmoni med det ytre landskap og ens eget indre.

Satsingen på nasjonale turistveier ble vedtatt av Stortinget i 2001.

Statens vegvesen startet Nasjonal turistvei som en prøveprosjekt i 1994, utvikling av turistveier startet for fullt i 2004. Over 50 arkitekter, landskapsarkitekter og kunstnere er involvert og totalt budsjett for satsingen er rundt 3,5 milliarder kroner.

Målsettingen er å tilby veifarende bilturister 18 nasjonale turistveier med en samlet lengde på ca. 1 800 km innen 2015. Denne særskilte turistattraksjonen skal stimulere veifarende turister til å benytte Norge som sitt feriemål og gjennom det styrke næringsgrunnlaget.

Godkjente strekninger vil bli profilert med en egen logo (turistveisymbolet).

I 2012 fikk turistveiene arkitekturmagasinet Topos sin spesialpris for arkitekturen som brukes på kafébygg og utkikksposter. Kilde: wikipedia

– Interessant med lokal turisme

Den sørlige delen av landet hennes preges av nedlegging og fraflytting. Derfor ønsker de å satse på infrastruktur og turisme for å møte problemet. Statens vegvesen sitt konsept rundt Nasjonale turistveier er både en rettesnor og et utgangspunkt for inspirasjon.

– Det synes jeg er svært spennende, sier Per Ritzler i Nasjonale turistveier.

– Vi har etter hvert nådd ut i store deler av verden med vår bruk av design og arkitektur. Denne delegasjonen fra Sør-Korea ønsker å lære hvordan en satsing som vår kan bidra til næringsutvikling i distriktene.

VEIPERLE: Det sørkoreanske følget nyter utsikten fra Steinsdalsfossen. Nasjonal turistvei på fylkesvei 7 passerer like nedenfor. Foto: Tale Hauso / NRK

18 kjøreruter

Nasjonale turistveier er 18 kjøreruter gjennom norsk natur med arkitektur og kunst ved utsiktspunkter og rasteplasser. Målsettingen med turistveiene er mer attraktive reisemål, som bidrar til å styrke næringslivet og bosettingen i distriktene.

– Delegasjonen ønsker seg delvis en blåkopi av den norske satsingen overført til den sørlige delen av Sør-Korea, sier Ritzler.

HAR MYE Å VISE FREM: Per Ritzler i Nasjonale turistvei Foto: Marianne Malmo / NRK

To ruter i Kvam

Kvam har to Nasjonale turistveier gjennom kommunen. Næringssjef Jan Tjosås ser klare effekter av veiene:

– De har vært viktige for Kvam. Veiene fører til at ting blir bedre tilrettelagt. Man får skikkelige parkeringsplasser, toaletter, utsiktsplasser og kanskje det som er aller viktigst for næringslivet: Veiene markedsføres slik at det kommer flere turister.

Turistsjefen fra Sør-Korea vil ta alle inntrykkene fra Norge med seg i det videre arbeidet når det gjelder satsingen i hjemlandet:

– Jeg er veldig imponert over det vi har sett her i Norge, sier Hee-Eun Park.