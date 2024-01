Det er oppholdsvær og seks bitende kuldegrader i Bergen. På Strandkaiterminalen midt i sentrum er det likevel lang kø på kaien for å være med på fjordcruise til Mostraumen i Modalen, en to timers båttur nordøstover.

– Vi ser stort potensial i vinterturisme og satser hele året, sier daglig leder Pål Eide Hansen i Fjord Cruise AS mens båten fylles opp.

Det samme gjør båten til et konkurrerende selskap på nabokaien, som kjører samme rute. Så bra går det året rundt, at Fjord Cruise vurderer å utvide.

– Når året er omme får vi se om vi kanskje skal øke tilbudet med en båt til, sier Hansen.

På sin aller første europatur

Turistene som daglig fyller opp begge båtene kommer langveis fra.

En av dem som vil ut og se norsk fjordnatur på en iskald januardag, er Mariana van Leeuwen fra Sao Paolo.

Hjemme i den brasilianske storbyen er temperaturen cirka 35 grader høyere.

Forskjellen merkes godt. Mariana er på sin aller første tur til Europa. Hun hutrer, men tilbringer likevel så mye tid som mulig ute på dekk.

– Det er veldig kaldt! Men jeg elsker kulden her, smiler Mariana tappert innimellom selfier og fotografering av den smale fjorden innover mot Mostraumen og Modalen.

Båtturen går fra Strandkaien i Bergen (bildet) til Mo i Modalen. Foto: Jan Børge Leirvik / NRK

– Barna har aldri sett snø før

Nå er det ferietid på andre siden av kloden. Og stadig flere fra andre verdensdeler og sørlige deler av Europa velger Vestlandet og Norge som feriemål, selv om det er kaldt.

Eller kanskje nettopp derfor.

Familien Ridgewell har reist fra Perth i Australia for å oppleve temperaturforskjellen.

– Vi har brukt en formue, og tror vi har tatt alt det nødvendige med oss, sier Neroli Ridgewell.

– Barna har aldri sett snø før, så dette var en overraskelse for dem, forteller ektemannen Troy.

Turene innover fjorden er svært populære også vinterstid. Foto: Jan Børge Leirvik / NRK

– Går så det dundrer

Margrethe Helgebostad i Innovasjon Norge og Visit Norway peker på de to hovedgruppene som kommer til Norge om vinteren er skiturister og nordlysturister.

Skituristene er det flest av på Østlandet, der dansker og svensker kommer.

I år har spesielt Nord-Norge en god vintersesong, med mange curiseturister.

– Der går det så det dundrer i år, sier Helgebostad.

Men mens Nord-Norge og Østlandet har lengre historie med gode vintersesonger, er det nokså nytt på Vestlandet.

– Vi ser langt flere vinterturister her nå enn det har vært før. Men vi er ikke veldig overrasket heller, vi har jobbet målrettet, sier Stein Ove Rolland i Fjord Norge As.

Nordlys-turister drar til Bergen

Det var i 2018 at de startet jobbet med å profilere Vestlandet som vinterdestinasjon. Før dette er det nesten ingen vinterturisme å snakke om i vest, mener han.

I det det begynte å ta seg opp, kom pandemien. Men nå ser Rolland igjen en stor økning.

I tillegg til å promotere fjord, fjell og vestlandsbyer, har Fjord Norge også gjort seg nytte av gode tider ellers i landet.

– Vi profitterer litt på interessen av nordlyset også. Det er en stor andel internasjonale gjester som både vil oppleve nordlyset og fjord på samme vinterreise, sier han, og viser til at Widerøe-ruten mellom Bergen, Tromsø og Bodø er helt sentral.

Fra Østlandet til Vestlandet er selve reisen over fjellet en del av pakken for turistene.

Hotellvekst i storbyene

Vinterturisme er et satsingsområde i Bergen, selv om det ikke er ofte en kan by på så mye snø. For vinterturister er ikke så annerledes enn sommerturister, sier reiselivsdirektøren i Bergen, Anders Nyland.

– Folk vil veldig gjerne ut og se fjordene, de vil lære om historiske Bergen og besøke museer, se på verdensarven og ta seg en tur i fjellene. Det er ganske likt, sier Nyland.

Tall fra Benchmarking Alliance viser at hoteller i Bergen hadde en økning på 26 prosent i desember, og 10 prosent i november, sammenliknet med 2019, det siste «normalåret» før pandemien.

For bergensregionen samlet var økningen i årets to siste måneder 4 prosent i forhold til 2019, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Andre storbyer opplever det samme.

I Oslo var økningen 9 prosent, i Tromsø 4,6 prosent, mens Trondheim lå på samme nivå som i 2019.

Familien Ridgewell fra Australia var storfornøyd med at barna i familien for første gang fikk sett snø. Foto: Jan Børge Leirvik / NRK

Færre tilbud til vinterturistene

På det fire timers cruiset til Mostraumen er det mange av turistene som velger å være ute på dekk hele turen, tross kuldegrader og vind. Kameraer og mobiltelefoner er oppe hele tiden.

Et høydepunkt er isen som har lagt seg innerst i Mostraumen, som hindrer at båten kan gå helt inn til kommunesenteret Mo i Modalen.

– Jeg spurte om vi ikke kunne kjøre gjennom isen, men min mann forklarte at det kunne blitt som å kjøre med «Titanic», sier Neroli Ridgewell.

Selv om båtturen innfrir, er tilbudene færre for de som velger å besøke Vestlandets hovedstad vinterstid i forhold til for dem som kommer i den tradisjonelle turistsesongen.

Håper flere vil se vinterpotensialet

Selv om både fjordcruise, Fløybanen, muséer og andre attraksjoner er åpne også vintertid, håper Visit Bergen at enda flere vil utvide sesongen til helårsdrift for å gjøre byen enda mer attraktiv for vinterturistene.

– Tilbudet blir stadig bedre, men det er en del aktører som velger å holde stengt. Det syns vi er synd, for det kommer stadig flere mennesker hit. Heldigvis er det flere og flere som ser at det er et marked også om vinteren, sier reiselivssjef Nyland.

For familien Ridgewell ble ferien i vinterkalde Norge uansett en grensesprengende opplevelse.

– Vi har aldri sett noe liknende. Det fins ikke noe slikt i Australia.