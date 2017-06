– Dette er Hardanger! Her er det bare å ta frem kameraet, sier direktør Knut Markhus ved Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum (NVIM).

Han viser frem utsikten over Sørfjorden og Folgefonna fra Lilletopp. Turmålet ligger 400 meter over havet i Odda kommune, på toppen av fjellet Oksla. En bratt sti som tar omtrent en halvtime å gå, er alt som skal til for å nå toppen.

– Her får man både fosser, breer og fjorder. I tillegg får kan man få en spennende smakebit industrihistorie, sier Markhus.

Markhus og museet jobber nå for å gjøre Lilletopp-turen mer kjent. Håpet er at Trolltunga-turister som ikke har fysiske forutsetninger for å gå den lange turen opp til det populære turistmålet, heller velger turen til Lilletopp.

Vil kapre Trolltunga-turister

Starten på turen til Lilletopp ligger på samme vei som man kjører for å komme til Skjeggedal og starten på Trolltunga-turen.

De siste årene har de frivillige hjelpemannskapene i Odda gang på gang rykket ut til Trolltunga for å hjelpe utslitte turister. I fjor passerte tallet på redningaskjoner 40 da sommersesongen var over.

– Det er et poeng for oss å prøve å få napp hos den store strømmen turister som skal til Trolltunga. Det er ingen hemmelighet at ikke alle som går til Trolltunga, egentlig burde ha gjort det. Det har vært rikelig med redningsaksjoner man burde unngått, sier Markhus.

UTSIKT: Lilletopp ligger 400 meter over havet og gir utsikt over Sørfjorden i Odda. Foto: Tale Hauso / NRK

I sommer holder NVIM også åpent det gamle vannkraftanlegget i fjellet hver dag, i håp om å lokke flere turister til Lilletopp.

– Vi har eksempler på folk som har tenkt seg til Trolltunga, men så er det ikke godt nok vær eller de har fått vondt i et kne og derfor valgt denne turen. Og det er akkurat sånn vi vil ha det, sier Markhus.

– Har stort instragrampotensiale

Karina og Kasjha fra Polen står på toppen av Lilletopp. De har valgt turen til Lilletopp foran turen til Trolltunga.

– Man må være veldig sprek for å gå til Trolltunga. Denne turen var ikke så vanskelig, og utsikten er fantastisk. Jeg tror den har stort instagrampotensial, sier Kasjha.

– Trolltunga er spektakulært, men det er virkelig flott her også og fullt mulig å få seg instagram-bilder her som kan konkurrere med dem som tas på Trolltunga, sier museumsdirektør Markhus.