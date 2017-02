Da Nygårdsparken stengte i 2014, flyttet deler av rusmiljøet seg ut til Laksevåg. Strax-huset ligger her, et kommunalt lavterskeltilbud hvor man kan få rent brukerutstyr og annen hjelp.

Gangveien like ved, under Michael Krohns gate, har blitt et naturlig samlingspunkt for rusavhengige.

Flere rusavhengige NRK møter i undergrunnen er nå oppgitt over at enkelte i miljøet har krevd bompenger for å la folk passere gjennom undergangen.

– Jeg beklager for det på vegne av alle oss, det er jo barnslig. Å stille seg opp og ta penger, sier en rusavhengig kvinne. Hun ønsker å være anonym, og har sett at folk har tatt bompenger flere ganger.

– For halvannet år siden hørte jeg om dette for første gang, hvor flere hadde tatt penger for å la folk passere, supplerer en annen rusavhengig som også snakker under anonymitet.

De forteller at det kun et lite fåtall av rusavhengige som krever bompenger.

– Det er folk som trenger penger. Så får de en idé og tar penger for dette, sikkert mellom 20 kroner og 100 kroner, sier han.

STRAX-HUSET: Underganen nede til høyre i bildet har blitt et tilholdssted for narkomane, ettersom lavterkseltilbudet på Strax-huset er like ved. Foto: Frederik Økland / NRK

Byråd bekrefter situasjonen

Sosialbyråd Erlend Horn (V) bekrefter at han også har hørt om tilfeller av bompengeinnkreving i undergrunnen.

– Jeg har hørt om den situasjonen. Det er helt uakseptabelt, og folk må melde fra til politiet når de ser at det skjer, sier Horn.

Han mener at Nygårdsparken ble stengt uten å gi de tyngste narkomane et reelt alternativ.

– Politiet var tydelig på at de rusavhengige måtte dra til Strax-huset for lavterkseltlbud. Mange gjorde det, og etter hvert ble det et stort miljø i den undergangen, sier Horn.

Beboere fortviler

Dette får beboere på Laksevåg til å rase.

– At politiet ba rusmisbrukere å dra til Laksevåg er et svik mot en bydel. Det blir så mye på en plass, sier Ann Kristin Ramstrøm, styreleder i velforeningen Initiativ Laksevåg.

Hun mener det skaper en ekstrabelastning for en bydel som allerede har store sosiale problemer.

STENGTE PARKEN: 25. august 2014 stengte politiet øvre del av Nygårdsparken. Før det hadde parken vært Nord-Europas mest åpne russcene. Foto: NRK

I byrådet i Bergens levekårsundersøkelse fra 2016 er Laksevåg nemlig det første området som nevnes av steder i Bergen med særlige levekårsutfordringer. Sammen med Solheim Nord og Loddefjord er samleindeksen av levekårsutfordringer høyest på Laksevåg.

– Det er rart at myndighetene som bestemte at Strax-huset skulle legges der, ikke så at den undergangen ble et tilholdssted for de narkomane, sier Ramstrøm.

