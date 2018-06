– Vi har aldri vært med på dette før, men det er jo helt fantastisk. Vi er heldige som har friheten til å kunne være dem vi er, sier Karen Mauritzen og Anja Kristensen.

De hadde tatt turen fra Rogaland til pride-paraden i Bergen lørdag.

I en hel uke har Bergens busser og bybanevogner, en rekke bygninger, og sågar logoen til Bergens største avis, vært prydet med regnbueflagg. På Festplassen midt i sentrum har konserter og debatter lokket tusener til «Pride Park».

Oppslutningen om og støtten til Regnbuedagene i Bergen har aldri vært større, forteller festivalsjef Joakim Aadland.

– Jeg har vært festivalsjef i fem år, og det er utrolig fint å se utviklingen. Butikker, busser, bybanen, kommunen – hele byen er med og synes dette er fantastisk, sier Aadland.

FRA ROGALAND: Anja Kristensen (t.v.) og Karen Mauritzen deltok for første gang. Foto: Dag Harald Kvammen Andersen / NRK

– Aldri sett så mange

Han sier han gjennom uken ikke har fått en eneste negativ tilbakemelding. Og lørdag ettermiddag toppet suksessen seg med det som ifølge arrangøren er tidenes største pride-parade, fra Bryggen til Festplassen.

– Det er helt fantastisk. Jeg har aldri sett så mange mennesker, verken i paraden, eller langs ruten, der folk sto og heiet oss frem. I fjor var det rundt 10.000 med i paraden. Vi har ikke noe eksakt tall ennå, men jeg kan fastslå at det var mange flere i år, sier Aadland.

Det samme gjør politiet.

– Innsatslederen vår under paraden i dag var med i fjor også. Da var det rundt 10.000 deltakere, og han sier det var betydelig flere denne gangen, sier operasjonsleder Morten Rebnord.

FORTROPPEN: Joakim Aadland (t.h.) gikk sammen med blant andre Marte Mjøs Persen (i midten), Monica Mæland (nr. to f.v.) og Harald Schjelderup (t.v.) i front av pride-paraden. Aadland sier han er spesielt takknemlig for støtten fra Bergen kommune til «Pride Park». Foto: Dag Harald Kvammen Andersen / NRK

Arrangøren forteller at folk fra hele landet har deltatt gjennom uken, og at de dessuten har solgt billetter til folk i alt fra Singapore til Madrid og USA.

Sportsklubben Brann deltok også for første gang i paraden, noe Aadland setter spesielt stor pris på. Klubben ble dessuten tildelt «paradeprisen».

– Det betyr veldig mye for mange. Idrett er et av få steder i samfunnet som fortsatt er veldig kjønnsdelt. Det er viktig at man tar et standpunkt, og går ut og viser at idretten og fotballen er for alle, uavhengig av hvem du er og hvem du elsker, sier Aadland.

LANGT TOG: – De siste hadde ikke begynt å gå fra Festningskaien ved Bryggen før de første var fremme på Festplassen, sier Joakim Aadland. Foto: Dag Harald Kvammen Andersen / NRK

2,5 millioner i budsjett

Svein Skeid og Ambjørn Søderberg hadde tatt turen fra Østlandet til Bergen. De var grunnet antrekkene sine godt fornøyde med at den «verste» hetebølgen hadde passert i tide til paraden.

– Dette er deilig. Det er godt at det ikke er altfor varmt, sier Skeid.

– Det er et fantastisk publikum her, og en fantastisk by, sier Søderberg.

FORNØYDE: Svein Skeid (t.h.) og Ambjørn Søderberg. Foto: Dag Harald Kvammen Andersen / NRK

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland gikk først i paraden, sammen med festivalsjef Aadland, byrådsleder Harald Schjelderup og ordfører Marte Mjøs Persen. Eks-ordfører Trude Drevland deltok også, og fikk utmerkelsen «Miss Faghag».

Regnbuedagene og paraden får støtte fra Bergen kommune, Bufdir, Fritt Ord, Hordaland fylkeskommune og private sponsorer. Samlet ga det årets festival et budsjett på 2,5 millioner kroner, noe som ifølge Aadland også er rekordhøyt.

FIKK PRIS: Trude Drevland, tidligere ordfører i Bergen. Foto: Dag Harald Kvammen Andersen / NRK