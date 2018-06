Reagerer på at barnehager arrangerer Pride

Årets prideparade nærmer seg med stormskritt, men noen steder er den allerede i gang. Flere av landets to-tre-åringer marsjerer med regnbueflagg for å feire homobevegelsen.

– Jeg må si at dette er veldig tidlig. For to- og treåringer er dette en for tidlig introduksjon til voksenverdenen og voksenproblematikk, reagerer redaktør Vebjørn Selbekk i den kristne avisen Dagen.

NRK har vært i kontakt med en barnehage i Oslo som har arrangert sin egen Pride. De sier de gjør det for å hylle mangfold.

– Dette er en politisk markering som ikke hører hjemme i barnehagen. Pride har vært en viktig politisk arena for å få gjennom homobevegelsens politiske mål. Man arrangerer ikke 1. mai-tog i barnehagen, poengterer Selbekk.

– Flest positive foreldre

Ifølge barnehagen har de fleste foreldrene vært positive til arrangementet.

– Dette har fått mange positive reaksjoner fra foreldrene, og det har vært noen få negative, sier avdelingsdirektør Nina Corneliussen i avdeling barn og kultur i Østensjø bydel.

– Hva tror du barnehagebarn forstår av en Pride-parade?

– Formidlet på en god måte, tror jeg barn forstår hva det er. Rammeplanen sier at barnehagebarn SKAL lære om seksuell orientering. Det er viktig at barn lærer at det finnes forskjellige familiekonstellasjoner. Det er kvinner som er sammen med kvinner og menn som er sammen med menn.

Utdrag fra rammeplan for barnehagen Ekspandér faktaboks Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og livssyn. Barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering og fremme nestekjærlighet. Barnehagen skal bygge sin virksomhet på prinsippet om likestilling og ikke-diskriminering og bidra til at barna møter og skaper et likestilt samfunn. Alle skal ha like muligheter til å bli sett, hørt og oppmuntret til å delta i fellesskap i alle aktiviteter i barnehagen. Personalet må reflektere over sine egne holdninger for best mulig å kunne formidle og fremme likeverd og likestilling. Kilde: Utdanningsdirektoratet

– Ordet homo et av de mest brukte skjellsordene i norsk skole, og det er viktig at vi forebygger mobbing og utenforskap på et tidlig tidspunkt, sier Corneliussen.

Hun mener opplegget i barnehagen ikke kan sammenlignes med Pride-paraden for voksne.

– Dette er knyttet til en sommerfest i barnehagen, og ikke paraden i Oslo. Dette er på barnas premisser i en kontekst de kan forstå, sier Corneliussen.

– Er du uenig i at Pride-markeringen er politisk?

– Personlig føler jeg ikke Pride er politisk, og arrangementet i barnehagen er i hvert fall ikke det. Det er et arrangement som har sitt utspring i rammeplanen for barnehager. Rammeplanen gir ulike uttrykk i de forskjellige barnehagene, sier Corneliussen.

OSLO PRIDE 2017: Barnehagen blir en arena for et politisk arrangement, mener Selbekk. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Sendte barnehageansatte på kurs

I motsetning til avdelingsdirektøren i Oslo-bydelen mener foreningen FRI (Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold) at Pride også er en viktig politisk markering.

– Barnehager viser at de er enig i utviklingen i samfunnet og rammeplanen, som er det styrende dokumentet for barnehagen (se faktaboks), sier Hilde Enger Arntsen, fungerende avdelingsleder i FRI.

I bydel Østensjø fikk SV med seg et enstemmig bydelsutvalg på et vedtak om at alle barnehageansatte skal på kurs hos FRI. Nå har dette gitt resultat i form av Pride-markering.

– Vi kjenner til at det er flere barnehager som markerer Pride. Det er kjempepositivt. Hvis man kritiserer at barnehager arrangerer dette, er man også kritisk til rammeplanen, mener Arntsen

– Det står ikke at Pride skal feires?

– Nei, det gjør de ikke. Men vi ser at dette er en kjempefin måte å markere at i denne barnehagen skal alle barn få lov til å være akkurat den de er med sine familier sånn som den er, svarer Arntsen.

Selbekk mener barnehagen ikke viser toleranse overfor familier som er uenig i homobevegelsens kampsaker.

– Det underkommuniseres hvor omstridt Pride-marsjen er. Det er også mange homofile som synes den er for seksualisert og utagerende. La småbarn være småbarn. Voksenproblematikken kommer tidsnok, sier Selbekk.