Reiselivsaktør om Kygos nye musikkvideo: – Særdeles verdifullt

Den siste musikkvideoen til Kyrre Gørvell-Dahll, bedre kjent som Kygo, får reiselivsaktører i bergensområdet til å følge ekstra nøye med.

Musikkvideoen til sangen «Happy Now» med Sandro Cavazza er nemlig filmet ved Ulriken og Troldhaugen i Bergen, i tillegg til klipp fra Vøringsfossen og mørekysten.

Videoen ble lagt ut kl. 06.00 søndag morgen med teksten:

«Friends and family are what inspire me. I really wanted to make a video filmed in my hometown and around Norway showing where I find my inspiration!»

– Kyrre er veldig hjemmekjær. Det er stort sett her han lager musikken, sier stefar og assisterende manager, Jan Magnus Bjordal.

Se videoen her:

Treffer millionpublikum

Ifølge Bjordal er det ikke tilfeldig at den første musikkvideoen Kygo har filmet i Bergen, har tittelen «Happy Now». Heller ikke valget av Ulriken og Troldhaugen er tilfeldig.

– Kyrre vokste opp et steinkast fra Troldhaugen og er ikke alene om å finne inspirasjon til å lage musikk ved Nordåsvannet. Byfjellene bruker han til tur og trening når han er hjemme.

Musikkvideoen ble søndag morgen publisert på kryss og tvers av Kygos ulike sosiale medieplattformer. Både til hans 4,4 millioner abonnenter på Youtube, 3,4 millioner følgere på Instagram og til de 2,5 millionene som liker bergensartisten på Facebook.

Les også: Kygo kjøpte tidenes dyreste bolig i Bergen

Slik reklame treffer et publikum andre reiselivsaktører sliter med å treffe, mener reiselivsdirektør.

– At artister som Kygo og Alan Walker promoterer Bergen på denne måten er særdeles verdifullt for oss. Ikke minst fordi disse artistene har gjennomslag i en ung målgruppe, som vår tradisjonelle bergensmarkedsføring kanskje ikke appellerer så sterkt til, sier reiselivsdirektør i Bergen, Anders Nyland.

Ville kostet millionbeløp

Kygo har også tidligere brukt Bergen i en av sine videoer, men det var kun noen få sekunder i starten av en musikkvideo for «Stargazing» med Bergen Filharmoniske Orkester.

Selv om Nyland tror det er vanskelig å måle reklameverdien i krone og øre for turistnæringen, mener han det har stor verdi.

– At en av verdens største artister trekker frem Bergen på denne måten representerer selvsagt en uvurderlig markedsføringsverdi.

– Skulle vi laget en reklamefilm som dette, med en influenser av Kygo-format, hadde det kostet millionbeløp. At Kygo forteller denne historien på denne måten er gull verd for promoteringen av Bergen og bergensregionen, sier Nyland.

Regionansvarlig for Vestlandet i NHO Reiseliv, Wenche Salthella, mener det utvilsomt er fantastisk reklame for Bergen, Vestlandet og Norge.

– Utrolig verdifull markedsføring for reiselivet her hjemme at han har valgt Bergen og Vestlandet som kulisser.

Også Bjordal er enig i at det er god markedsføring for Bergen.

– Kyrre er patriotisk og har lyst til å vise frem byen sin.