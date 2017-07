– Det har endret seg totalt. Dagen etter at dokumentaren ble vist, forsvant alle prostituerte i Bergen, sier visepolitimester i Vest politidistrikt, Olav Valland.

– Og bare et fåtall har kommet tilbake, forteller han.

I april ble Brennpunkt-dokumentaren «Lykkelandet» sendt på NRK. Dokumentaren avdekket et organisert, kriminelt nettverk i Bergen, som drev med prostitusjon, tyveri, salg av narkotiske tabletter, samt tigging.

Fra sommeren 2016 opererte 30 gateprostituerte, samt en rekke tiggere, som prostituerte i Bergen. På en kveld observerte NRK nær 40 kvinner som solgte sex, midt i Bergen sentrum.

– I dagene og helgen etter sending av «Lykkelandet» var det ingen gateprostituerte igjen, forteller Valland.

Tre måneder senere har politiet kun observert seks gateprostituerte på en kveld, og dette er alle kvinner som har vært her over flere år.

Hvor ble de av?

– Vi vet foreløpig ikke om alle de prostituerte som opererte i Bergen sentrum har beveget seg over på innemarkedet, eller om de har reist fra byen, sier Valland.

Politiet har fulgt med miljøet, og utelukker at prostitusjonen har flyttet seg til andre områder i sentrum.

Også Kirkens Bymisjon sitter med samme inntrykk som politiet.

– Vi har sett en merkbar endring. På våre runder på strøket møter vi langt færre kvinner, og det er per i dag seks-sju prostituerte i Bergen sentrum, sier Astrid Onarheim Spjeldnæs.

VÅR OG SOMMER: Bildene viser det samme gatehjørnet i Bergen sentrum. Bildet øverst er fra våren 2017, det nederste bildet er fra juni 2017. Foto: Anette Berentsen / NRK

Bakmennene forsvant først

«Lykkelandet» er den mest sette dokumentaren på NRK noensinne, med over en million seere. Den avdekket et stort rumensk nettverk som kontrollerte gateprostitusjonsmarkedet i Bergen i 2016 og deler av 2017.

NRK vet at en del av bakmennene begynte å forsvinne allerede i mars i år, da Brennpunkt konfronterte sentrale personer i nettverket.

Prostituerte og sentrale tiggere forsvant umiddelbart etter at dokumentaren ble sendt 18. april.

NETTVERKET: NRK fulgte "tiggermiljøet" i Bergen og avdekket et stort nettverk som også drev med helt andre ting enn tigging. Foto: Anette Berentsen / NRK

Dro fra Norge

NRK har fulgt dem videre på Facebook, og vet at de nå har etablert seg i andre europeiske byer.

De prostituerte opererer nå i Amsterdam, Malmö, Helsinki og en rekke tyske byer. Mennene fortsetter å legge ut pengebilder på nettet.

Også tiggerne, knyttet til nettverket, har fulgt med ut av landet, og dukker opp sammen med bakmenn på festivaler, blant annet i Danmark.

"KONGEN": Dette bildet er lagt ut på Facebook i mai. Den nederste bunken er 50 eurosedler, mens den øverste er 100 eurosedler. Foto: Skjermdump

Vinningskriminalitet halvert

En oversikt fra Vest politidistrikt viser at saker knyttet til vinningskriminalitet blant rumenske og bulgarske statsborgere er halvert etter sending av «Lykkelandet», sammenlignet med samme periode i fjor.

– Den massive oppmerksomheten mot antatt kriminalitet blant rumenere etter «Lykkelandet» nok har hatt en positiv virkning på kriminalitetsutviklingen for denne gruppen, sier visepolitimester i Vest politidistrikt, Olav Valland.

Han understreker at politiet samtidig har hatt en innsats mot miljøet, der kriminelle er blitt bort- og utvist.

Fra april til juni 2016 registrerte politiet 22 saker knyttet til vinningskriminalitet blant rumenske og bulgarske statsborgere, mot ti saker i samme periode i 2017.

– MILJØET ER BORTE: Visepolitimester Olav Valland sier politiet Bergen har merket en stor endring i gatebildet etter at dokumentaren «Lykkelandet» kom ut. Foto: Mari Stafsnes Osland / NRK

Slutt på pinkodetyveri

Det kriminelle nettverket i Bergen drev utstrakt pinkodetyveri, i all hovedsak fra berusede menn. De tømte siden bankkontoene til ofrene.

Politiet forteller at de tidligere hadde en jevn strøm av slike saker. Dette har endret seg totalt.

– Så langt i år har vi ikke registrert saker knyttet til pinkodetyveri blant rumenere, sier Valland.

Han understreker imidlertid at det kan finnes mørketall, da ikke alle anmelder disse forholdene.

NRK vet at en rekke av kvinnene som drev denne virksomheten dro hjem til jul i 2016, og ikke var i Bergen denne våren.

TØMTE KONTOEN: Det har vært flere tilfeller av tyveri fra berusede menn i Bergen sentrum. Kvinnene i nettverket stikker av med både pinkode og lommebok, enten i kiosker eller ved en minibank som her. Foto: Politiet

Tigging og trusler

Nettverk som ble avdekket besto av 140 personer, men en rekke tiggere i Bergen hadde ikke noe med nettverket å gjøre. Mange opplevde ubehageligheter etter at programmet ble vist, og valgte å reise hjem.

– Vi har ikke mottatt anmeldelser for vold eller trusler, sier Valland, men han utelukker ikke at det likevel kan ha funnet sted.

Leder for Kirkens Bymisjons akuttovernatting i Bergen, Sebastian Schwalbach, forteller at sju personer meldte om trusler og vold i ukene etter sending av «Lykkelandet». Mange tiggere reiste også hjem.

Det kommer nå langt færre eldre kvinner, og miljøet domineres av yngre menn som samler flasker, forteller han.

Både politiet i Bergen og Utekontakten melder om betydelig færre tiggere i Bergen denne våren og sommeren enn tidligere år.

TRUSLER: Flere tiggere meldte fra om trusler og vold fra forbipasserende etter at Brennpunkt-dokumentaren gikk på TV. Foto: Anette Berentsen / NRK

Vender tilbake

De aller fleste fra det kriminelle nettverket forlot Bergen i vår, men noen ble igjen og i løpet av juni kom noen flere tilbake.

En av bakmennene har lagt ut bilder fra kjøpesentre sør for sentrum. I dette området opererer nå også en del av tiggerne knyttet til nettverket.

NRK har ikke fulgt dem nøye i sommer, og kan ikke si om de fortsatt bedriver kriminell aktivitet.

Nettverk sprengt i Romania

Nettverket som avdekkes i «Lykkelandet» er ikke unikt. I juni i år ble over 35 personer pågrepet i Romania siktet for menneskehandel og hvitvasking av penger.

Pågripelsene kom etter et omfattende internasjonalt etterforskningsarbeid, koordinert av Europol. Politiet mener bakmenn har utnyttet en rekke jenter til prostitusjon i flere land i Europa.

71 hus ble ransaket, og det ble gjort beslag av penger, klokker, gull, våpen, biler og eiendommer. Det ble funnet pengesedler i ulike valuta til en verdi av over to millioner kroner, opplyser Europol.

HØSTEN 2016: Benken på Torgallmenningen full av bakmenn fra nettverket. De fulgte med på at alt gikk riktig for seg med de prostituerte. Foto: Anette Berentsen / NRK

– Svært godt organisert

Samtidig aksjonerte politiet i Storbritannia mot flere hus. Ti mulige ofre ble berget ut, og det ble beslaglagt tusenvis av pund.

Nettverket blir av Europol karakterisert som svært godt organisert, og saken har så langt forgreininger til Tsjekkia, Belgia, Storbritannia, Tyskland og Sveits (ekstern lenke).

Men det ble også funnet svenske penger under ransakelsene i Romania.

De totale beslagene og kartlagte pengetransaksjoner i denne saken beløper seg til nær 50 millioner kroner.

Også i Norge har det vært flere rumenske nettverk, knyttet til organisert kriminalitet og menneskehandel. I 2015 rullet politiet opp et nettverk i Bergen. De stammet fra den rumenske byen Bacau.

To personer er i tilknytning til denne saken er dømt for menneskehandel. Han politiet mener er hovedmannen møtte ikke opp da rettssaken mot ham startet i vår, og han er nå på frifot i Tyskland.

Nettverket i «Lykkelandet» tok over i Bergen da dette nettverket ble oppløst av politiet.

I 2015 avslørte også politiet i Stavanger et nettverk knyttet til narkosalg, tigging og prostitusjon. Felles for disse nettverkene er at de har forgreininger over hele Europa.