– Tiggere blir sparket, slått og spyttet på av bergensere

I Brennpunkt-programmet «Lykkelandet» dokumenterer NRK hvordan et rumensk nettverk på 140 personer styrer prostitusjons- og tiggermarkedet i Bergen.

Dokumentaren viser at mange av kvinnene som tigger på dagtid, er involvert i prostitusjon og bankkorttyverier på kveldstid. Samtidig sendes store pengesummer fra privatpersoner i Norge til privatpersoner i Romania.

Dokumentaren ble vist tirsdag. Onsdag morgen kom flere flaskesamlere og tiggere til Robin Hood-huset i Bergen, som tilbyr mat og rådgivning til hjemløse, og fortalte om stygge episoder i Bergens gater i morgentimene.

– Da vi åpnet i dag, var det som vanlig en god ansamling utenfor, av flaskesamlere og tiggere som kommer for å spise frokost. Men stemningen var ikke som den pleier. Den var preget av frykt, bekymring og redsel, fordi Bergens befolkning ikke oppfører seg slik den pleier gjøre, forteller Marcos Amano, leder ved Robin Hood-huset.

MÅ BESINNE SEG: – Folk må besinne seg, sier Marcos Amano, leder for Robin Hood-huset. Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Sparket, slått og spyttet på

Hver dag kommer over hundre mennesker innom huset. 30–40 av dem er tiggere og flaskesamlere. I dag fortalte de at de hadde blitt utsatt for voldsepisoder.

– Det har vært utskjelling, og folk som har blitt sparket, slått og spyttet på, forteller Amano.

– Hvordan reagerer de på det?

– Det har vært en jevn strøm av folk som vil ha hjelp til å reise hjem. De føler ikke det er trygt å være i Bergen, sier Amano.

Han synes oppførselen til de aktuelle bergenserne er nedslående.

– Det er veldig trist at byens borgere reagerer på den måten mot mennesker som lever i en vanskelig situasjon. En må huske på at Brennpunkt viser et utsnitt av situasjonen, og ikke beskriver hele miljøet. Det er langt fra alle som har bakmenn, og av de vi snakker med er det mange som forteller at de har organisert reisene sine selv, sier Amano.

Brennpunkt-redaktør: – Tar sterk avstand

Odd Isungset Foto: NRK

Han legger imidlertid ikke skjul på at de også ser ting som kan tyde på at en del kan være organiserte.

– Det er klart det elementet kan være til stede. Men også i den delen som er organisert, må man huske på at flertallet vil være ofre, og ikke bakmenn, sier Amano.

Brennpunkt-redaktør Odd Isungset sier han tar sterk avstand fra opplysningene fra Robin Hood-huset.

– Dersom tiggere blir slått, sparket eller utsatt for andre ubehageligheter på bakgrunn av vår dokumentar, tar vi sterkt avstand fra det. Mange av dem som tigger er ofre for et bakmannsapparat, og det er politiets oppgave å gjøre noe med dem som tjener penger på andres nød, sier Isungset.

– REDDE OG BEKYMREDE: De som møtte opp ved Robin Hood-huset i Magnus Barfots gate i Bergen sentrum onsdag morgen var preget av frykt, bekymring og redsel, ifølge leder Marcos Amano. Foto: Christian Lura / NRK

– De trenger omtanke og omsorg

Marcos Amano kommer med følgende oppfordring til bergensere som går til angrep på tiggere og flaskesamlere:

– Folk må besinne seg. De må greie å holde to tanker i hodet samtidig. At én rumener er kriminell, betyr ikke at alle er det. Og mannen i gata kan ikke drive kriminalitetsforebygging på denne måten, det er det politiet som må gjøre.

– Dessuten trenger de som sitter på gaten og de som plukker flasker omtanke og omsorg, ikke slag og spark, sier Amano.

Politiet: – Vi følger ekstra med

Flere brukere ved Robin Hood-huset forteller til NRK at de har opplevd trusler og vold onsdag. Amano ser så alvorlig på saken at han har tatt kontakt med byrådet i Bergen. Sosialbyråd Erlend Horns rådgiver Peder Lofnes Hauge forteller at kommunaldirektøren deres har tatt saken videre til politiet.

Det bekrefter operasjonsleder Bjarte Rebnord i Vest politidistrikt. Han vil nå be patruljene som er ute følge ekstra godt med.

– Vi har nettopp fått informasjonen formidlet fra lederen ved Bergen sentrum politistasjon. Det går på trakassering av tiggere og flaskesamlere. Vi vil sende ut en melding til patruljene om å holde øyne og ører litt ekstra åpne de stedene vi vet at disse gruppene oppholder seg, sier Rebnord.

Torstein Dahle Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX

Rødts Torstein Dahle ber om at Bergen kommunes komité for helse og sosial avholder et ekstramøte etter opplysningene fra Robin Hood-huset.

«Det er stor fare for at reaksjonene nå vil kunne ramme mange uskyldige mennesker i en svært kritisk livssituasjon», skriver han onsdag ettermiddag i en e-post til politikerkollegaene i komiteen.