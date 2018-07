Onsdag morgen brøt det ut brann i Framohallen i Fyllingsdalen i Bergen. Hallen har fått store brann- og vannskader.

Fyllingen Håndball frykter at både elite- og breddelagene deres må jakte alternative trenings- og kamparenaer i flere måneder fremover.

Politiet mistenkte tidlig at brannen var påsatt, og satte blant annet patruljer til å kontrollere biler i området onsdag morgen.

Nå tyder mye på at de nærmer seg brannstifterne. Det er nemlig overvåkningskameraer utenfor hallen, og politiet har fått overlevert bildene.

– Det er naturlig i en sånn type etterforskning å gjennomgå tekniske spor, blant annet eventuell videoovervåkning, og det gjør vi nå, sier etterforskningsleder Andreas Høynes Hagenes ved Bergen vest politistasjon.

Han vil ikke kommentere om politiet har konkrete mistenkte etter brannen.

– Noen var utenfor hallen

Tidligere Fyllingen-trener Anders Fältnes sier til NRK at han forlot Framohallen klokken 22.30 tirsdag kveld.

UVEDKOMMENDE: Anders Fältnes føler seg sikker på at det har vært uvedkommende utenfor Framohallen, og at brannen er påsatt. Foto: Alrik Velsvik / NRK

Da han returnerte for å se på skadene etter brannen onsdag morgen, oppdaget han at det var gjort hærverk på flere Coca-Cola-automater som sto oppstilt utenfor hallen.

– Jeg hadde satt dem opp utenfor hallen for at de skulle bli hentet, sier Fältnes, som nå blant annet er ansvarlig for Bergen Cup, som ble arrangert av klubben i helgen.

Skadene på colaautomatene styrker også Fyllingens mistanke om at det har vært uvedkommende ved hallen i natt. Fältnes bekrefter at politiet har fått overlevert overvåkningsbilder.

SKADER: Slik ser det ut inne i Framohallen onsdag ettermiddag. Hallen fikk både brann- og vannskader. Foto: Cato Heldal Kristensen / NRK

– Våre hjerter er knust

Elisabeth de Lange Gjesdal er trener for tre ulike aldersbestemte lag i Fyllingen. Nå er hun sammen med et av dem i Partille Cup i Göteborg. Det samme er tre andre aldersbestemte lag fra klubben.

TUNG NYHET: – Først og fremst er jeg fryktelig, fryktelig lei meg, sier breddetrener Elisabeth de Lange Gjesdal. Foto: Fyllingen Håndball

Onsdagens nyhet hjemmefra gikk sterkt inn på dem. «Våre hjerter er knust», skriver Gjesdal på Facebook.

– Da vi kom til frokosten i morges, var det en av mødrene som ikke klarte å holde tårene tilbake, forteller Gjesdal til NRK.

Totalt trener hun rundt 70 unge håndballspirer.

– Først og fremst er jeg fryktelig, fryktelig lei meg. Vi tilbringer mange timer i uken i denne hallen, og for oss er den et andre hjem. Nå vet vi ikke når vi kan få bruke hallen igjen, sier hun.

VANNSKADER: Opprydningsarbeidet i Framohallen er i full gang onsdag ettermiddag. Foto: Cato Heldal Kristensen / NRK

– Begynner ikke å brenne av seg selv

I likhet med politiet, mistenkte også brannvesenet tidlig at brannen var påsatt. Brannen startet høyst sannsynlig i en stabel med isopor og paller ved hallens vestre hjørne.

– Vi tar utgangspunkt i at brannen er påsatt, for de pallene begynner ikke å brenne av seg selv. Så her er det noen som har sørget for at det har begynt å brenne, sa brannvesenets brigadeleder Frank Åstveit til NRK onsdag morgen.