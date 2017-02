I april i fjor slo en politioverbetjent alarm om at Vest politidistrikt hadde gitt stående ordre om ikke å gripe inn mot alvorlig narkotikakriminalitet.

I følge varselet hadde samtlige narkospanere i Bergen på grunn av føringene sluttet å pågripe folk.

Varselet ble levert personlig til politimester Kaare Songstad. Spesialenheten for politisaker etterforsker nå varslingssaken, som ble offentlig kjent i november.

– Politidirektøren tok stilling

Varslingsekspert Birthe Eriksen er advokat for varsleren i denne saken. Hun ba i november departementet vurdere om Politidirektoratet er habilt til å behandle varslingssaken, fordi hun mente det var risiko for direktoratets ledelse hadde vært kjent med føringene som varsleren beskrev.

Hun viste til at direktoratet hadde mottatt varselet ved flere anledninger, uten å gripe tak i det, og at politidirektør Odd Reidar Humlegård da varselet ble offentlig kjent hadde uttalt seg offentlig og tatt stilling til varselet.

HABIL: Justisdepartementen har nå på nytt slått fast at Politidirektoratet og politidirektør Odd Reidar Humlegård ikke er inhabil i narkovarslingssaken. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Til NRK sa politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt i november at han hadde informert Humlegård jevnlig om at politidistriktet hadde foretatt tøffe prioriteringer, men ikke i detalj.

Samtidig som Vest politidistrikt fikk kraftig kritikk etter at VG avslørte narkovarslingssaken, fortalte Humlegård offentlig at bergenspolitiet jobbet med en omfattende sak som kunne være med på å forklare hvorfor andre saker var blitt nedprioritert.

Kort tid senere informerte politiet offentligheten om denne etterforskningen, kjent som Dark Room-saken.

– Ikke inhabil

Justisdepartementet avgjorde i desember at direktoratet ikke er inhabilt i narkovarslingssaken. Etter at Eriksen klaget på avgjørelsen, har departementet nå gitt sitt svar.

Ekspedisjonssjef Thor Arne Aass skriver:

«Departementet kan ikke av det foreliggende materiale konkludere med at Humlegård kjente eller burde ha kjent til en instruks og praksis om ikke å gripe inn ved grov narkotikakriminalitet.»

Han mener også «at det ikke foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til politidirektørens upartiskhet.»

– Pulveriserer ansvaret

Advokat Eriksen skriver i et svarbrev at varsleren ikke har blitt hørt, og at Justisdepartementets avgjørelse pulveriserer ansvaret i hele varslingssaken:

«Det konstateres at selv landets justisdepartement velger å la være å besvare de prinsipielle demokrati- og rettssikkerhetsspørsmålene som er åpenbare i denne saken.»

Hun viser til at varsleren har varslet til samtlige nivå i justissektoren om alvorlige kritikkverdige forhold som innebærer stor samfunnsrisiko, men uten å bli hørt.

At departementet lar direktoratet behandle varslersaken, mener Eriksen legitimerer en maktutøvelse som bidrar til å sette ut av spill ordningen med varsling som sikkerhetsmekanisme.