Plutselig dukket en fregatt opp i mørket: – Absolutt ikke kjekt å oppleve

– Det er to ting man er redd for. Private seilbåter og militære fartøy, forteller kaptein Hilde Iren Jakobsen.

I 15 år har Jakobsen jobbet på sjøen både i Middelhavet, Sør-Amerika og Nordsjøen. Men det var i en norsk fjord hun skulle få en av de skumleste opplevelsene på bro.

Fyrlykten forsvant

I 2014 kom hun farlig tett på en fregatt i Åramsundet i Møre og Romsdal. Fergen hennes hadde stø kurs mot en fyrlykt på motsatt side av sundet.

Plutselig forsvant fyrlykten ut av synet.

– Fergen har en mast foran på skipet som noen ganger gir et falsk utslag på radaren. I 99 prosent av tilfellene er det ingenting der. I dette tilfellet viste det seg å være et militært fartøy rett foran baugen.

Hadde det ikke vært for at fyrlykten forsvant ut av synet bak fregatten og utslaget på radaren, hadde hun ikke oppdaget fregatten der den seilte frem i mørket.

– Hverken AIS eller lanternene var påslått. Den var omtrent én og en halv skipslengde foran fergen.

Fergekaptein Hilde Iren Jakobsen

Forsvaret regulerer loven selv

I kjølvannet av kollisjonen mellom KNM «Helge Ingstad» og tankskipet «Sola TS» har ført til debatt blant sjøfolk i Norge. Fregatten seilte inn i Hjeltefjorden uten AIS-systemet påslått.

Alle sivile fartøy er pålagt å ha det på. AIS sender ut informasjon om skipets identitet, posisjon, fart og kurs, og blir omtalt som et antikollisjonsverktøy.

Militære fartøy er derimot fritatt fra denne regelen.

«Skipssikkerhetsloven og våre forskrifter gjelder i utgangspunktet, men Forsvarsdepartementet står fritt til å fravike disse og lage sine egne regler», skriver kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet, Dag Inge Aarhus, i en e-post.

KNM «Helge Ingstad»

Fergekaptein Jakobsen håper at kollisjonen mellom tankskipet og fregatten fører til at regelverket for militære fartøys AIS-bruk vil endres.

– Militære fartøy skal ikke ha påslått AIS hele tiden. Det sier seg selv at militære fartøy er nødt til å øve på å skjule seg. Men forsvaret bør være pliktig til å bruke AIS når de seiler innaskjærs og det er stor sivil trafikk i området.

– Jeg har ansvaret for passasjerene om bord. Det er absolutt ikke kjekt når man opplever slike hendelser.

Regelendring i den amerikanske marinen

Det amerikanske sjøforsvaret bestemte i 2017 at deres fartøy skal ha AIS påskrudd i svært trafikkerte områder. Avgjørelsen kom etter to svært alvorlige ulykker, skriver VG.

USS «John S. McCain»

På spørsmål fra NRK om fregattulykken kan føre til en lignende lovendring i Norge, svarer Sjøfartsdirektoratet at det er for tidlig å kommentere.

Marinen har selv vurdert reglene for AIS-bruk, men har konkludert med at «regelverket er tilstrekkelig».

– Viktig å ta ekstra hensyn

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen mener det er for tidlig å si om Sjøforsvaret vil gjøre som amerikanerne.

– Vi vil vite mer når Statens havarikommisjon legger frem sin granskingsrapport. Det kan være vi må gjøre mange grep.

Informasjonsleder i Fiskebåt, interesseorganisasjonen for havfiskeflåten, Odd Kristian Dahle, sier flere av deres medlemmer har diskutert sine opplevelser med militære fartøyer.

– Vi er først og fremst opptatt av sikkerheten. Skal militære fartøy seile uten AIS påslått må de være ekstra på vakt, og gjerne bruke alternative metoder for å varsle andre fartøy og holde lav fart.