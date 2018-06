FLEIRE ÅRSAKER: Tiltakshavar for ombygginga er Tag Arkitekter. Dei forklarer at ein viktig årsak til forseinkinga av ombygging er at Vegvesenet ikkje ville godkjenna innkøyringa til bygget. Dei har no gitt eit munnleg ja.

Foto: Leif Rune Løland / NRK