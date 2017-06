Mange av de psykiatriske pasientene som har behov for skjerming på Sandviken sjukehus, blir plasserte på løse madrasser på glattcellelignende rom.

Årsaken er at det er vanskelig å finne senger som er robuste nok, ifølge klinikkdirektør Kristin Jordheim Bovim.

– Vi forsøkte å ha en solid, spesiallaget seng her, men den ble ødelagt. Derfor har vi endt opp med en madrass på gulvet.

Les også: – Norge behandler psykiatriske pasienter verre enn varetektsfanger

Sa først at de ikke hadde madrass

Forrige uke skrev NRK at Sandviken sykehus er blant blant dem som oftest bruker såkalt skjerming av pasienter. Og det uten at de er sikre på effekten av dette.

I den saken sa klinikkdirektør Bovim, at skjermingsrommene hadde fastmonterte eller svært tunge senger. Da viste hun frem to rom, en av hver type.

Etter NRK fikk tips om at det var madrasser på flere rom, tok Bovim en runde med spørsmål til sine underordnede. Da viste det seg at det er tre rom som bare har madrasser og ikke seng.

– Vi har madrass på to rom her i akuttmottaket og en av de andre postene som har en madrass, sier Bovim når hun blir konfrontert med bildebevis fra sykehuset.

– Hvorfor fortalte du ikke om dette sist?

– Jeg hadde glemt at vi hadde kastet ut sengene på disse to rommene her. Kanskje fordi vi ikke er så opptatt av det. Vi tenker ikke på det på den måten som dere gjør, så i farten glemte jeg at vi måtte hive de ut på begge rom, sier Bovim, som legger til at hun ikke prøvde å skjule noe, og selv jobber hardt for åpenhet innen psykisk helsevern.

Les også: Tvunget til å bo fire år på skjermingsrom

Dette er skjerming Ekspandér faktaboks I Norge kan pasienter skjermes dersom de er en fare for seg selv eller andre, eller begrunnet som et behandlingstiltak. Skjerming defineres ikke som tvang i Norge, men det må fattes et vedtak dersom man sitter over 12 eller 24 timer. Etter loven skal ikke døren være låst eller sperret, og det skal være personell til stede i rommet under skjermingen. Et skjermingsvedtak gjelder i 14 dager. (kilder: Lovdata, Marius Storvik, Helsedirektoratet)

VISSTE IKKE: Da NRK først snakket med klinikkdirektør Kristin Jordheim Bovim (bildet) ved Sandviken sykehus, visste hun ikke at flere pasienter lå på rom kun møblert med madrass. Foto: Leif Rune Løland / NRK

– Skjerming øker risiko

Bovim vedgår at skjermingsrommene ligner på glattceller, men mener at skjerming er nødvendig.

– Skjermingen skal sørge for at pasienten får ro og lite stimuli og blir skjermet fra andre pasienter, sier hun.

Det mener sivilombudsmann Aage Thor Falkanger kan være farlig.

– En del institusjoner er lokalene for lite hyggelige, for fengselslignende. Jo mer inngripende tiltakene er, jo større risiko er det for å at man da får nedverdigende behandling, som da igjen øker risikoen for at skjermingen får skadevirkninger, sier Falkanger.

Les også: Varsleren på psykiatrisk avdeling

Her skjermes flest psykiatriske pasienter i Norge Ekspandér faktaboks Vedtak om skjerming i 2015 (§4-3) Helse Sør-Øst: Akershus universitetssykehus HF - 555 vedtak

Oslo Universitetssykehus - 515 vedtak

Sykehuset Innlandet HF - 301 vedtak

Vestre Viken HF - 278 vedtak

Sykehuset i Vestfold HF - 217 vedtak

Lovisenberg diakonale sykehus - 216 vedtak

Sørlandet sykehus HF - 166 vedtak

Sykehuset Østfold HF - 152 vedtak

Diakonhjemmet sykehus - 92 vedtak

Sykehuset Telemark - 53 vedtak

Skjelfoss psykiatriske senter - 1 vedtak Helse Vest: Helse Stavanger - 706 vedtak

Helse Bergen - 706 vedtak

Helse Fonna - 208 vedtak

Jæren DPS - 128 vedtak

NKS Olaviken - 43 vedtak

Helse Førde - 28 vedtak

Betainen spesialistpoliklinikk - 2 vedtak Helse Midt-Norge: St. Olavs Hospital HF - 227 vedtak

Helse Møre og Romsdal - 142 vedtak

Helse Nord-Trøndelag - 58 vedtak Helse Nord: Universitetssykehuset i Nord-Norge - 255 vedtak

Nordlandssykehuset HF - 99 vedtak (Kilde; Norsk pasientregister) MERK: Helsedirektoratet understreker at tallene baserer seg på innrapportert aktivitet og at NPR ikke inneholder privatfinansiert aktivitet. NB: Helse Bergen har nedskalert tallet fra 706 til 680 etter å ha manuelt gått gjennom vedtakene. FEILKILDER: Hvis det ikke er rapportert starttidspunkt og stopptidspunkt for tvang vil duplikater bli identifisert ut fra samme institusjon, samme pasient, samme type vedtak og samme vedtaksdato. Hvis det reelt er fattet to eller flere vedtak av samme type for en pasient på samme dato vil avdeling helseregistre i disse tilfellene telle dette som kun ett vedtak. Dette kan være en av årsakene til at noen institusjoner får talt færre vedtak i Norsk pasientregister (NPR) enn de teller manuelt i sine egne systemer.

MADRASS: Tidligere skal det ha vært seng på et av rommene, men sengen ble vanskelig å rengjøre på grunn av blant annet urinering. Foto: Leif Rune Løland / NRK

– Nedverdigende

Førsteamanuensis Marius Storvik på juridisk fakultet ved Universitetet i Tromsø har forsket på tvangsbruk i psykiatrien i fem år. Han er svært kritisk til praksisen på Sandviken.

– Dette er nedverdigende og umenneskelig behandling, og i alle tilfeller må det vurderes som frihetsberøvelser. Noen steder er rommene kun møblert med en madrass.

Han mener at rutinene tilpasset de sykeste pasientene rammer de friskeste, og er generelt kritisk til måten skjerming praktiseres på i Norge.

– Skjerming er en ukultur og et systematisk lovbrudd. Det helsepersonell vurderer som behandling og et gode blir rettslig vurdert som en form for isolasjon.