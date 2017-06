Versting i bruk av skjerming mot pasientar – veit ikkje om det har effekt

– Senga er skrudd fast til golvet. Her er ikkje gardiner, fordi pasientar kan knyta desse rundt halsen, seier klinikkdirektør Kristin Jordheim Bovim ved Sandviken psykiatriske klinikk i Bergen.

NRK har den siste tida sett fokus på ny norsk forsking som avdekkjer omfattande brot på menneskerettane i psykiatrien.

I 2015 blei det ifølgje Helsedirektoratet gjort 5149 vedtak om såkalla skjerming ved norske institusjonar. Skjerming går ut på at pasienten blir skjerma frå resten av avdelinga ved å bli vist til eit separat rom eller avdeling.

Her skjermes flest psykiatriske pasienter i Norge Ekspandér faktaboks Vedtak om skjerming i 2015 (§4-3) Helse Sør-Øst: Akershus universitetssykehus HF - 555 vedtak

Oslo Universitetssykehus - 515 vedtak

Sykehuset Innlandet HF - 301 vedtak

Vestre Viken HF - 278 vedtak

Sykehuset i Vestfold HF - 217 vedtak

Lovisenberg diakonale sykehus - 216 vedtak

Sørlandet sykehus HF - 166 vedtak

Sykehuset Østfold HF - 152 vedtak

Diakonhjemmet sykehus - 92 vedtak

Sykehuset Telemark - 53 vedtak

Skjelfoss psykiatriske senter - 1 vedtak Helse Vest: Helse Stavanger - 706 vedtak

Helse Bergen - 706 vedtak

Helse Fonna - 208 vedtak

Jæren DPS - 128 vedtak

NKS Olaviken - 43 vedtak

Helse Førde - 28 vedtak

Betainen spesialistpoliklinikk - 2 vedtak Helse Midt-Norge: St. Olavs Hospital HF - 227 vedtak

Helse Møre og Romsdal - 142 vedtak

Helse Nord-Trøndelag - 58 vedtak Helse Nord: Universitetssykehuset i Nord-Norge - 255 vedtak

Nordlandssykehuset HF - 99 vedtak (Kilde; Norsk pasientregister)

GLATTCELLE: Klinikkdirektør Kristin Jordheim Bovim er samd i at enkelte av skjermingsromma ser ut som ei glattcelle. Foto: Leif Rune Løland / NRK

– Eit tiltak for å redusera medisinbruk

I fjor hadde Sandviken psykiatriske klinikk registrert 680 vedtak om skjerming. Det er 40 fleire enn året før, og 43 fleire enn i 2014.

Basert på tal frå Helsedirektoratet gjer dette Helse Bergen til ein av «verstingane» når det gjeld skjerming.

– Skjerming handlar om at pasientane skal få ro og tryggleik. Får pasienten ro og lite stimuli blir det fortare ro, og då slepp me bruka så mykje medisinar.

Klinikkdirektøren viser NRK rundt på sjukehuset, der fleire skjermingsrom er nyoppussa. Interiøret er nakent.

– Ser rommet ut som ei glattcelle?

– Ja, det gjer eigentleg det.

SKRIBLING: Interiøret på skjermingsrommet er nakent. Utstyr som pasientar kan skada seg med, er tekne vekk. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Meiner praksisen bryt med menneskerettane

Ved kvart vedtak skal tilsette vera til stades med pasienten. Ofte skjer ikkje dette i praksis.

Ei 20 år gamal kvinne frå Nord-Noreg sat åleine i opp mot ei veke i eit skjermingsrom etter å ha utagert mot personale.

– Dette er døme på brot på lova, seier forskar Marius Storvik ved Universitetet i Tromsø.

Forskaren hevdar skjerming er kamuflert isolasjon som skadar pasientane.

– Pasientane blir sjukare, ikkje friskare.

FORSKAR: Marius Storvik ved Universitetet i Tromsø meiner det føregår stor bruk av ulovleg skjerming ved norske institusjonar. Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

Leiar i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kari Kjønaas Kjos (Frp), meiner det må bli slutt på praksisen. Sivilombodsmannen har også gått ut mot metoden i psykiatrien.

Dette er skjerming Ekspandér faktaboks Forskrift om bruk av skjerming i institusjoner i det psykiske helsevernet; Pasienten må ha en psykisk tilstand eller utagerende atferd som gjør skjerming nødvendig. Skjerming skal være begrunnet i behandlingsmessige hensyn eller i hensyn til andre pasienter. Behandlingsmessige hensyn vil blant annet kunne foreligge dersom det er nødvendig å begrense pasientens sanseinntrykk, pasienten er kataton, eller i situasjoner hvor pasienten utviser tiltagende uro eller angst og tiltaket vurderes å kunne motvirke forverring av pasientens tilstand. Det er ikke tilstrekkelig at pasienten lider av en uro som må anses vanlig ved etablering av tvungent psykisk helsevern. Hensynet til andre pasienter kan danne grunnlag for skjerming når pasientens oppførsel er svært forstyrrende, plagsom eller uheldig for andre pasienter. Det kreves ikke at pasienten utgjør en fare for andre pasienter. Ved vurderingen av om skjerming er nødvendig må det vurderes om tiltaket ventes å ha en så gunstig virkning at det klart oppveier ulempene det innebærer for pasienten. Ved skjerming av hensyn til pasienten selv, må det vurderes om tiltaket vil ha en gunstig behandlingseffekt. Ved vurderingen av om skjerming skal iverksettes må medpasientenes behov vurderes opp mot de uheldige konsekvenser skjerming kan få for pasienten. Dersom skjerming opprettholdes ut over 24 timer skal det treffes vedtak om dette. Dersom pasienten overføres til skjermet enhet eller liknende og dette innebærer en betydelig endring av vedkommendes omgivelser eller bevegelsesfrihet, skal det treffes vedtak dersom skjerming opprettholdes ut over 12 timer. (kilde: Lovdata.no)

Manglar forsking til å underbygga effekten

Men i Bergen blir skjerming sett på som eit bra behandlingstiltak.

– Me trur og meiner at me brukar skjerming på ein måte som er god for pasientane. Men eg skal innrømma at det ikkje finst noko forsking som underbygger at me har rett i det, seier klinikkdirektøren.

– Eg trur det er viktig at det blir gjort meir forsking på skjerming, for å finna ut om dette berre er noko me trur, eller om det viser seg at det faktisk hjelper.

– Vil du seia at skjerming er uproblematisk?

– Me har diskutert om me kan tillata oss å kalla det behandling. Me har ikkje tenkt at det skal vera skadeleg, men det vil sikkert finnast døme på pasientar som seier at dei hata det.