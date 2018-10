Partitoppen i Hordaland melde seg overraskande ut av partiet i august, etter å ha gått ut mot det han kalla «ørkenvandring» i rikspolitikken.

Samstundes vedgjekk fylkesleiaren overfor NRK at manglande støtte i partiet bidrog til at han melde seg ut.

– Eg vil takka Pål for alt han har gjort for partiet, og ønskjer han lukke til vidare, kommenterte KrF-leiar Knut Arild Hareide då exiten blei gjort kjend i august.

– Stikk djupare enn eg var klar over

Onsdag kveld melder Kårbø sjølv om u-svingen på Facebook.

«Frustrasjonen i august var stor over nasjonal ørkenvandring, samstundes er det noko med ein partikultur som stikk djupare enn eg var klar over, og det at eg innehar Fylkesvaraordførarvervet på vegne av KrF har også vegd tungt», skriv han.

Overgangen til Høgre blei gjort kjend før nominasjonslistene til Høgre i Hordaland skulle utarbeidast.

Kårbø, som har bak seg 23 år i KrF, stilte seg til disposisjon for Høgre, men fylkesvaraordføraren blei ikkje umiddelbart omfamna i sitt nye parti.

Kårbø blei nominert heilt nede på 17.-plass.

Kårbø har ikkje svart på NRK sine førespurnader onsdag kveld.