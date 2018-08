KrF lekker i vest – fylkesvaraordfører skifter parti

Fylkesvaraordfører i Hordaland Pål Kårbø har bestemt seg for å melde seg ut av Kristelig Folkeparti.

Mandag gir han nominasjonskomiteen i partiet beskjed om at han takker nei til gjenvalg, og at han i stedet vil fortsette sin politiske karriere i Høyre.

– Det har vært en veldig krevende sommer. Jeg har malt hus og tenkt mye. Konklusjonen jeg har kommet frem til er at jeg må være ærlig med meg selv og med nominasjonskomiteen, sier Kårbø.

Kårbø har 23 år bak seg som folkevalgt i partiet.

– Jeg har aktivt tatt kontakt med partiet Høyre og sagt at jeg er motivert for å stille på deres fylkestingsliste til neste valg.

– KrF bør inn i regjering

Pål Kårbø er ikke den første sentrale folkevalgte som i løpet av denne perioden har takket for seg i Kristelig Folkeparti. I mars kunngjorde varaordfører i Bergen, Marita Moltu, at hun hadde meldt seg ut av partiet. Tidligere i uken ble det klart at Moltu melder seg inn i partiet De kristne med bystyrerepresentant og tidligere KrF-politiker, Elisabeth Leirgul.

MELDT SEG UT: Varaordfører i Bergen, Marita Moltu, meldte seg i mars ut av Kristelig Folkeparti. I starten av august Foto: Leif Rune Løland / NRK

Kårbø sier at det er partiet sine nasjonale veivalg som er hovedgrunnen til at han nå takker for seg.

– KrF bør gå inn i dagens regjering. Jeg har ikke et ønske om å ta et oppgjør med KrF, som jeg har vært medlem av lenge og er glad i, men det er et alvorlig varsel at man nasjonalt ikke har klart å legge en strategi som gjør at man klarer å holde på mannskapet, sier Kårbø.

Nils Marton Aadland leder nominasjonskomiteen i Vestland Høyre. Han slår fast at han har blitt kontaktet av fylkesvaraordføreren. Aadland ønsker ikke å røpe hvilken plassering Kårbø kan håpe på som høyrekandidat.

– Dette blir naturlig nok et tema som nominasjonskomiteen vil diskutere. Kårbø er en dyktig politiker og vi setter pris på dyktige kandidater på listen vår, sier Aadland.

Blir uavhengig representant

Pål Kårbø blir sittende som fylkesvaraordfører ut denne valgperioden – i første omgang som uavhengig representant.

Men Kårbø innrømmer at han kan havne i en vanskelig situasjon frem mot valget.

– Dette er noe jeg har tenkt mye på. Å være partinøytral er mest ryddig – i hvert fall i en periode.

– Hva synes du om å stille til valg som KrF-politiker, bli valgt og så bytte parti i samme periode?

– I prinsippet er det ikke greit. Det er også en av grunnen til at jeg har tenkt nøye gjennom valget, men det er slik spillereglene er i politikken. Det beste hadde kanskje vært å gi seg selv karantene, men jeg er for utålmodig.