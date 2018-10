Det var trangt om plassene da partileder Knut Arild Hareide og 1. nestleder Olaug Bollestad kom til til Trondheim for å møte de trønderske lokallagene.

På det åpne møtet fikk Hareide stor støtte fra sentrale KrF-ere i Trondheim om at det er riktig med et regjeringssamarbeid med Ap og Sp.

Hareide har lagt merke til resultatene som er oppnådd.

– Samarbeidet i Trondheim har vært en inspirasjon for Kristelig Folkeparti. Vi har fått til veldig mange gode resultat i Trondheim. Ikke minst innenfor sosialpolitikk og klima som er veldig viktige saker for KrF, sa Hareide.

Bollestad og 2. nestleder, Kjell Ingolf Ropstad, støtter ei regjering ledet av Erna Solberg.

– Jeg har stor respekt og forståelse for at det er ulike oppfatninger, sa Hareide til NRK.

Han og Olaug Bollestad gikk sammen på talerstolen klokka 19 på Kristen videregående skole.

– Det er bra at det er rom for uenighet i partiet, sa Bollestad.

Partileder Knut Arild Hareide og 1. nestleder Olaug Bollestad møtte sammen lokallagsledere i partiet i Trøndelag. Foto: Odin Norum Kvistad/NRK

Gode erfaringer fra Trondheim

Arbeiderpartiet har hatt ordføreren i Trondheim siden 2003. Samarbeidet med KrF startet i 2011 som en del av en større koalisjon med Sp, SV, MDG, Venstre og Pensjonistpartiet.

Byen er kjent som et utstillingsvindu for det rødgrønne samarbeidet.

– Erfaringa fra samarbeidet med Ap i Trondheim har ikke skremt oss fra et sentrum venstre-samarbeid, sier KrF-veteranen Odd Anders With.

Også gruppeleder i Trondheim bystyre, Geirmund Lykke støtter Hareide.

Hverken With eller Lykke har noe ønske om å gå inn i dagens regjering sammen med Frp, Høyre og Venstre.

– Det er sider ved Fremskrittspartiets politikk som utfordrer våre grunnleggende verdier, sier Lykke til NRK.

Leder i Stjørdal KrF er skeptisk til et Ap-samarbeid, men ville høre på argumentene fra partiledelsen.

– Dette er et verdivalg, sier han til NRK på vei inn til det åpne møtet.

Hareide får god mottagelse i Trondheim onsdag kveld: Både KrF-veteran Odd Anders With (til venstre) og gruppeleder for KrF i Trondheim, Geirmund Lykke, mener partiet bør gå inn i regjeringsforhandlinger med Arbeiderpartiet. Foto: Aksel Kroglund Persson / NRK

Mange nye innmeldinger i partiet

De siste dagene har KrF fått hele 1600 nye innmeldinger etter at det ble kjent at Hareide ønsker regjeringssamarbeid med Ap.

– Vi har ikke hatt noen votering på det, men jeg har snakket med svært mange partimedlemmer i fylket som mener at Hareide har kommet med en god anbefaling, sier den lokale KrF-toppen i bystyret i Trondheim, Geirmund Lykke

Selv om KrF ser ut til å være delt i spørsmålet om KrFs veivalg, tror Lykke at trønderske KrF-ere flest er positive til et samarbeid mot venstre.

– Vi er ikke alene om å ha et sentrum-venstre-samarbeid. Det er blitt en del slike kommuner etter hvert, sier Lykke.

Partiledelsen åpner for debatt. Her fra et åpent møte i Trondheim onsdag kveld. Men 2. november avgjøres det på et ekstraordinært landsmøte om Kristelig Folkeparti skal gå til høyre eller venstre i norsk politikk. Foto: Odin Norum Kvistad/NRK

Har tro på Ap-regjering

Ap i Trondheim har tror på ei ny regjering som består av KrF, Sp og Ap.

– Siden samarbeidet med KrF har fungert utmerket, kan det absolutt være et frampek om at også et regjeringssamarbeid med KrF vil fungere, mener Ap-politiker og gruppeleder i bystyret, Sissel Trønsdal.

Trondheim har lenge blitt omtalt som en Ap-bastion, men maktbalansen kan være i endring. I et partibarometer NRK og Adressa gjennomførte i august opplevde Ap en nedgang på hele 15,3 prosentpoeng.

Gruppeleder for Høyre i Trondheim, Ingrid Skjøtskift. Foto: Morten Andersen / NRK

Høyre posisjonerer seg for å få til et samarbeid med flere av partiene som samarbeider med Ap i bystyret. Gruppeleder Ingrid Skjøtskift (H) mener KrF tjener mest på å samarbeide mot høyre både på statlig og kommunalt nivå.

– KrF har historisk sett fått mer gjennomslag på ikke-sosialistisk side, mener Skjøtskift.

Prinsipielt åpen for samarbeid begge veier

– Frp har en større iver etter å privatisere offentlige velferdsoppgaver enn det vi synes er naturlig. Dessuten har de en helt annen skjenkepolitikk og kulturpolitikk enn oss, sier Lykke.

Skjøtskift i Høyre mener på sin side at det bør være fullt mulig for KrF å åpne døra for et samarbeid med Frp lokalt.

– Det er lettere å samarbeide tverrpolitisk lokalt enn nasjonalt. Jeg oppfatter Frp i Trondheim som et forholdsvis moderat parti, svarer Skjøtskift.

Den døra ønsker KrF-veteran Odd Anders With å holde stengt.

– Et samarbeid med Frp kommer ikke på tale, undersøkelser har vist at 72 prosent av våre velgere misliker FrPs politikk, sier With.