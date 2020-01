Ordfører fortviler over Listhaugs snuoperasjon: – Vil gå glipp av milliardinvestering

Både arbeidsplasser, kraftinntekter og ny infrastruktur ryker dersom Frp får flertall på Stortinget for å legge prosjektet dødt .

– Nå tror jeg North Connect-kabelen henger i en tynn tråd. Men jeg skal ta det opp med mine, så får vi se hvor dette ender, sier Eidfjord-ordfører Anders Vatle (Sp).

Han er irritert og fortvilet over at regjeringskrisen kan medføre at strømkabelen North Connect mellom Simadalen i Eidfjord og Long Haven Bay ved Peterhead i Skottland ikke blir bygget.

Kabelen skulle frakte norsk vannkraft til Storbrittania og skotsk vindkraft tilbake til Norge fra 2024. Bak prosjektet står svenske Vattenfall, Agder Energi, E-CO Energi og Lyse Produksjon.

– Står fritt til å fremme forslagene vi vil

Nå tyder alt på at det aldri blir noe av. For etter at Fremskrittspartiet bestemte seg for å forlate regjeringen, ligger det an til flertall på Stortinget for å stoppe kabelen.

Sylvi Listhaug har selv hatt konsesjonssøknaden på sitt bord som olje- og energiminister. Men onsdag gjorde hun det klart at partiet vil kreve omkamp om kraftledningen så snart de formelt er tilbake i opposisjon.

– Da står vi fritt til å fremme de forslagene vi måte ønske, og vi kommer til å ta opp denne saken og sørge for at vi får stanset denne kabelen, sier Listhaug.

SNUR: Olje- og energiminister Sylvi Listhaug sier Fremskrittspartiet vil fremme forslag om å stoppe kraftledningen så snart partiet er tilbake i opposisjon. Foto: Fredrik Varfjell / Fredrik Varfjell

Medfører høyere strømpriser

Et nei på Stortinget til North Connect vil ramme Eidfjord kommune hardt, hevder ordfører Vatle.

– Helt konkret vil vi gå glipp av en milliardinvestering, som ville gitt næringslivet og bosettingen en skikkelig boost. Det er også flere infrastrukturtiltak som i så fall mest sannsynlig ikke blir realisert, sier Vatle.

Utregninger gjort av NVE viser at kabelen vil være samfunnsøkonomisk lønnsom for Norge, men den vil også føre til høyere strømpriser i Norge.

Det har ført til at at også andre kommuner har gitt prosjektet tommelen ned.

MOTSTANDER: Ullensvang-ordfører Roald Aga Haug mener det ikke er behov for kabelen. Foto: Tale Hauso / NRK

– Har ikke bruk for kabelen

– Vi håper at vi får nok partiet med oss på Stortinget til til å stoppe North Connect-kabelen, for den er det ikke bruk for, og den vil føre til høyere strømpriser for både husholdningene og industrien, sier ordfører i nabokommunen Ullensvang. Roald Aga Haug (Ap).

På Stortinget vil Fremskrittspartiet ventelig få støtte av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Rødt, noe som i så fall vil gi 107 stemmer og solid flertall.

For Senterparti-ordføreren er det altså ikke mye hjelp å få i moderpartiet, som lenge har vært en klar motstander av strømkabelen til Skottland.

– Partiet nasjonalt har gjort sine vurderinger, og vi har gjort våre vurderinger her lokalt ut fra hva som hadde gagnet oss her i Eidfjord. Det lever vi godt med. Men det hadde vært synd om dette ikke ble realisert, sier Anders Vatle.