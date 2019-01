Sp-lederen mener de høge kraftprisene henger nøye sammen med antallet overføringslinjer til utlandet.

– Nok er nok, vi må ikke bygge flere kabler, for da blir norsk kraftpris lik den europeiske. Dette vil over tid gjøre at det blir dyrere og dyrere strømpriser i Norge, og det mener vi er feil. Vi bør ha en lav strømpris, sier Slagsvold Vedum.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) vil ha full stans i utbyggingen av nye overføringslinjer til utlandet. Foto: NRK

Les også: Rekordhøye strømpriser

Vi må ha forsyningssikkerhet

NVE behandler for tiden søknaden for North Connect, og kan derfor ikke kommentere den saken. Men norske forbrukere tjener på at vi er med i kraftsamarbeidet i Europa.

Det sier seksjonssjef Vegard Willumsen i Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE.

Han mener at forsyningssikkerheten er mye bedre med samarbeidet, og at vi ikke kunne utnyttet vannkraftverkene vår fullt ut dersom vi hadde stått utenfor.

– Hvis ikke vi var knyttet opp mot andre land når vi har dette kraftoverskuddet, og vi bare tok det i bruk, da har vi dette forsyningssikkerhetsproblemet siden vi er et sånn væravhengig kraftsystem. Så måtte vi ta våre forholdsregler.

Vegard Willumsen, seksjonssjef NVE mener det er en fordel for norske forbrukere at vi har kraftutveksling med Europa. Foto: FOTO: NVE Stig Storheil / NVE

Priser på kullkraft bestemmer prisen her hjemme

Ifølge tall fra Statnett har vi eksportert litt mer enn det vi har importert i januar. Og det er tilgangen på vannkraft her i landet pluss prisene på kull, gass og co₂ i Europa som bestemmer prisen. I det siste har kraftprisen steget jevnt til rekordnivå her hjemme, og det reagerer forbrukerne på. Men Willumsen mener uansett det er bedre for forbrukerne å utveksle krafta vår.

– Vi kunne jo tenkt oss at Norge ikke var tilknytta andre land. Men da ville vi hatt et helt annet kraftsystem enn det vi har i dag. Og vi måtte bygd ut mye mer vannkraft og hatt en mye større sikkerhetsbuffer enn det vi har i dag. Og kraftprisene kunne vært mye høyere fordi vi ikke får utnyttet magasinene så mye.

Fakta om nye strømkabler til utlandet Ekspandér faktaboks Olje- og energidepartementet har gitt Statnett konsesjon til to nye utenlandsforbindelser for kraft, en til Tyskland og en til Storbritannia.

Til sammen vil dette øke Norges kapasitet for kraftutveksling med utlandet med nesten 50 prosent. Statnett planlegger at kabelen til Tyskland skal settes i drift i 2018, mens kabelen til Storbritannia etter planen vil være ferdig i 2020.

Statnett eier begge forbindelsene på norsk side. Foretaket har et samarbeid med den tyske systemoperatøren TenneT og den tyske statseide banken Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) om det tyske prosjektet, Nord.Link. Forbindelsen vil ha en kapasitet på 1 400 MW og vil gå mellom Tonstad i Vest-Agder og Wilster i Schleswig-Holstein i Tyskland.

Statnett samarbeider med den britiske systemoperatøren National Grid om prosjektet til Storbritannia, North Sea Network (NSN). Forbindelsen vil ha en kapasitet på 1 400 MW og skal gå mellom Kvilldal i Rogaland og Blyth i Storbritannia

Olje- og energidepartementet vurderer at de omsøkte forbindelsene vil bidra til verdiskaping, blant annet ved handelsinntekter på forbindelsen og ved at norsk kraftproduksjon øker sin verdi.

Foto: Kart fra Statnetts rapport

Ny kabel ferdig neste år

Statnett vil bygge to nye utenlandsforbindelser for kraft, en til Tyskland og en til Storbritannia. Statnett samarbeider med den britiske systemoperatøren National Grid om prosjektet til Storbritannia, North Sea Network (NSN).

Forbindelsen vil ha en kapasitet på 1 400 MW og skal gå mellom Kvilldal i Rogaland og Blyth i Storbritannia. Kabelen til Storbritannia vil etter planen være ferdig i 2020.

Kulde og høge priser på kraft får mange til å reagere. Foto: Sissel Riibe, NVE

Utenlandskabler = høyere pris

Slagsvold Vedum er ikke uenig i at vi må selge overskuddskrafta vår.

Men han mener at de kablene som allerede er bygd for å utveksle kraft til Europa er nok, og gir oss den forsyningssikkerheten vi trenger. Han er klar på at den nye kabelen til Storbritannia som regjeringen nå behandler bør stanses.

– Vi må selvsagt handle litt for å skape sikkerhet for deg og meg, hvis det er en kjempe tørkesommer eller andre ting som gjør at det er dårlig med kraft i det norske markedet. Men nå sitter regjeringen å behandler en det, så jeg håper de tenker mer på de norske forbrukerne enn det europeiske kraftmarkedet, sier Slagsvold Vedum.