Nytt kokevarsel på Askøy: – Både forbannet og fortvilet

Natt til tirsdag sviktet en av barrierene som renser vannet ved Kleppe vannverk. Som følge av dette ble det sendt ut et kokevarsel til alle abonnenter tilknyttet vannverket.

Dette er det tredje, nye kokevarselet for Kleppe vannverk siden vannkrisen i sommer.

– Dette er et føre-var varsel. Det er ikke gjort noen funn og råvannsprøvene er fine, men vi er veldig på når det gjelder vann på Askøy med den forhistorien vi har, sier ordfører Siv Høgtun (H).

I sommer ble flere tusen mennesker syke da smitte fra bakterien campylobakter spredde seg via drikkevannet på Askøy. To personer ble innlagt på sykehus og døde. Begge fikk senere påvist bakterien.

Nesten tomt for vann

På Kiwi på Kleppestø senter begynte de allerede å gå tom for vann i morgentimene. Assisterende butikksjef Henrik Lunde Carlsen vet ikke om vannet de vil få inn i løpet av dagen vil være nok.

– Vi prøver så godt vi kan å dekke behovet.

VET IKKE OM DE HAR NOK VANN: Assisterende butikksjef på Kiwi på Kleppestø senter, Henrik Lunde Carlsen, vet ikke om de vil ha nok vann til kundene. Foto: Sigurd Hamre / NRK

– Redd for å bli syk igjen

Kjell Svoren og Unni Sommer Svoren ble vekket i sekstiden tirsdag morgen av en telefon fra kommunen med nok et kokevarsel.

– Det er litt trasig. Vi har vanndunker i beredskap, siden vi er blitt så vant til dette, sier Unni Sommer Svoren.

– Vi stolte ikke på at det ikke kom til å komme et nytt kokevarsel, og det fikk vi jo rett i. Hele greien er fortvilende. Jeg synes det er helt gale, legger Kjell Svoren til.

SYKE AV VANNET: Kjell Svoren og Unni Sommer Svoren ble begge syke av vannet på Askøy. Foto: Valentina Baisotti / NRK

I sommer ble han innlagt på Haukeland med nyresvikt. Beskjeden om at det var vannet fra springen som gjorde ham syk, fikk han først to dager etter at han ble smittet.

– Jeg kjenner på at jeg er redd for å bli syk igjen. Denne gangen fikk vi i hvert fall varsel, men jeg er både forbannet og fortvilet over at vi skal ha det slik når vi betaler mye for vannet.

Han forteller at han har mistet all tillit til kommunen, og at han ikke er den eneste på øyen.

– Jeg har ingen tillit til kommunen, og jeg tror ikke jeg har snakket med noen i min omgangskrets som har tillit til kommunen og vannet her.

Ordføreren: – Beklager at dette har skjedd igjen

Ordføreren sa tirsdag morgen at feilen var rettet, men at kokevarselet likevel må opprettholdes i ett døgn. Dette er tiden det tar å få svar på vannprøvene som rutinemessig er sendt til laboratoriet.

– Jeg vil beklage at dette har skjedd igjen. Det er fortvilende. Folk skal være trygge på at de kan drikke vannet.

– Hva tenker du som ordfører om at det er så mye rot med vannet?

– Vi har en veldig trist forhistorie fra i sommer, så vi sender ut kokevarsler raskt. Abonnentene på Askøy skal være trygge på at de kan drikke vannet. Det er en kommunal oppgave som vi må få på plass.

Høgtun legger til at det nå snakkes om å fase ut hele Kleppe vannverk.

– Det er et gammelt vannverk og det jobbes nå med en utredning om hvordan vi eventuelt skal kunne fase det ut. Det er snakk om å legge en ledning fra Bergen. Det er under utredning, og skal være ferdig utredet til årsskiftet.

KAN FASE UT KLEPPE VANNVERK: Ordfører på Askøy Siv Høgtun (H) beklager nye problemer knyttet til Kleppe vannverk. Nå snakker kommunen om å fase ut vannverket. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

– Vi må ta dette på høyeste alvor, vi må få skikk på vannet, avslutter Høgtun.

Svoren reagerer på at det må skje så mye før kommunen tar grep.

– Det høres greit ut at ordføreren sier slikt, men det virker som at de ikke foretar seg noe på eget initiativ. Det er først når folk bli syke og får kokevarsler at det skjer ting.