Kjell (73) ble alvorlig syk av Askøy-vannet - mange vil aldri røre det igjen

– Jeg er fremdeles litt skeptisk. Det smaker som vann, men det gjorde det jo sist gang også, sier Kjell Svoren (73).

Svorens kone, Unni Sommer Svoren (72), har funnet frem vinglass. Sammen skal de drikke den første slurken med vann, rett fra springen, siden vannkrisen brøt ut for seks uker siden.

Svoren nøler et lite sekund, men så tar han glasset til munnen.

For over fem uker siden ble han innlagt på Haukeland med nyresvikt. Beskjeden om at det var vannet fra springen som gjorde ham syk, fikk han først to dager etter at han ble smittet.

Ble alvorlig syk

Siden starten av juni har kommunen pålagt innbyggerne på søre del av Askøy å koke vannet fra springen. Vannet har vært infisert av bakterien campylobacter.

En eldre kvinne døde trolig som følge av å ha drukket vannet. Drikkevannet var trolig også medvirkende til at en ettåring mistet livet. Totalt har 41 personer vært innlagt med tarminfeksjon siden Askøy meldte om krisen.

Svoren var en av dem som ble alvorlig syk av drikkevannet. Da han kom på sykehuset visste han ikke hvor han var.

– Fra jeg drakk det ble jeg bare dårligere og dårligere. Vi visste ikke hvorfor og det er ikke noe jeg har lyst til å oppleve igjen, sier han.

Svoren kom seg raskt og ble skrevet ut etter ett døgn. Han sier han har mange spørsmål til kommunen.

– Noen må stå til ansvar for dette. Det er mange som stiller seg spørrende til hvordan dette kunne skje når kommunen visste om vanntrøbbelet for fem år siden, sier Svoren.

SKEPTISK: Kjell Svoren (73) Sier han er skeptisk til å drikke vannet, selv etter at det er friskmeldt av kommunen. – Tør du ikke, spurte konen, Unni Sommer Svoren. Foto: Valentina Baisotti / NRK

– Drikker det aldri igjen

NRK har vært på Askøy torsdag og snakket med flere av innbyggerne. Mange sier de er skeptisk til å begynne å drikke vannet igjen, selv om kommunen har sagt det er trygt.

– Jeg kommer aldri til å drikke det vannet igjen. Jeg har vondt i magen enda. Jeg bruker det til å koke og vaske, men drikkevann det kjøper vi, sier Linda Danielsen.

Heller ikke Mona Remes har drukket vannet torsdag.

– Jeg kommer nok ikke til å gjøre det heller. Nå har det blitt en vane ikke å drikke vannet fra springen. Det tar nok litt tid før jeg drikker det igjen, sier hun.

Kjell Svoren sier han er overrasket over at det tok så lang tid for kommunen å opplyse om smittefaren.

– Da jeg kom hjem fra sykehuset, tok jeg en lang dusj. Neste dag var det pressemøte i Kleppestø og smittelegen sa vi bare måtte ta korte dusjer. Jeg tenkte på hvor lenge jeg hadde stått i dusjen og hvor syk jeg hadde vært, sier han.