En drøy måned er gått siden politikerne i den vesle øykommunen Fedje havnet i medienes søkelys for å sparke Ingebjørg Vamråk. Rådmannen måtte gå på dagen, uten begrunnelse.

Fedje-politikerne var på kant med forvaltningsloven, og sparkingen kunne være ugyldig, fastslo førstelektor Gerd Engelsrud ved OsloMet. Men kommunen og Vamråk ble etter hvert enige om en endelig sluttavtale.

Nå brygger det imidlertid opp til ny rådmannsstrid i Fedje.

I kommunestyremøtet tirsdag kveld legger ordfører Stian Herøy (H) nemlig frem en sak (ekstern lenke) om å konstituere Nils Moldøen (68) som midlertidig rådmann, fra august og til inntil utgangen av 2019.

– Dette høres veldig spesielt ut, sier arbeidsrettsadvokat og universitetslektor Thomas Benson om kontraktslengden på inntil 17 måneder.

PENSJONIST: Nils Moldøen (68) hadde egentlig pensjonert seg, men har tilbudt seg å være rådmann i Fedje i en overgangsperiode. Senest ved utgangen av 2019 vil han pensjonere seg igjen, forteller han. Foto: Privat

– Trenger ikke spekulasjoner

Moldøen er tiltenkt en årslønn på 936.000 kroner. Arbeiderpartiet reagerer både på lønnen, varigheten og formuleringer i kommunestyresaken, og varsler at deres representanter vil stemme imot forslaget som ligger i bordet.

– Det har ikke noe med Moldøen som person å gjøre, men vi må følge loven, og sørge for at dette gjøres skikkelig. Når det fremstilles som at han kom og banket på til ordføreren og sa at han ville gjøre en jobb, utløser det spekulasjoner. Og det trenger ikke kommunen nå, sier Kamilla Bjerkholt Karlsen, leder i Fedje Ap.

«Nils Moldøen tok kontakt med meg den 14. mai og tilbudde seg at han kunne hjelpa oss ut og fungera som rådmann inntil me fekk ei varig løysing på plass», skriver ordfører Herøy i saksfremstillingen.

Men det er lengden på inntil 17 måneder Ap reagerer sterkest på.

– Det er ikke lov å midlertidig ansette noen i mer enn tolv måneder, hevder Karlsen, som varsler at Ap i kommunestyremøtet vil stille spørsmål «om flere ting» i saken.

ERSTATTER ØNSKER AVLØSNING: Teknisk sjef Øyvind Tolleshaug skal selv ikke ha hatt noe ønske om å bli rådmann, men tok jobben midlertidig da Ingebjørg Vamråk ble avsatt. Nå vil han slutte, ifølge kommunestyresaken. Foto: Leif Rune Løland / Ingelin Holen

«Ny konstituert rådmann»

Nils Moldøen er opprinnelig fra Fedje. Han vært lenge borte fra kommunen og jobbet som rådmann i Sauda og leder i Ryfylke IKS, inntil han i 2015 pensjonerte seg og flyttet «hjem».

– Jeg tenkte at de kanskje hadde behov for noen i denne fasen, før de får ansatt ny rådmann, sier Moldøen til NRK om hvorfor han kontaktet ordføreren.

Han forteller at han selv har reagert på at kommunestyresaken som skal opp tirsdag, har fått tittelen «Ny konstituert rådmann».

– Jeg er ikke jurist, men jeg er litt usikker på om det er rett å kalle det konstituering, og nevnte dette for ordføreren for et par dager siden. Jeg har jobbet litt for kommunen etter at jeg kom tilbake, men har ikke noe ansettelsesforhold i dag, sier Moldøen.

LUKKET MØTE: 12. juni ble ansettelsen av Nils Moldøen tatt opp i formannskapet, som ifølge ordfører Stian Herøy var positive. Formannskapsmedlemmene NRK har vært i kontakt med, vil imidlertid ikke uttale seg, fordi møtet var lukket. Her er Herøy på vei ut fra møtet med Ingebjørg Vamråk 24. mai, sammen med KS-advokat Øyvind Gjelstad (t.h.). Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– En fornuftig løsning

Ordfører Stian Herøy sier Moldøen kontaktet ham første gang seks dager etter Vamråks avgang, og at ansettelsen ikke har noe med den saken å gjøre.

– Han tilbød sine tjenester, og det virket som en fornuftig løsning på kort sikt. Vi er i en situasjon der teknisk sjef, som er konstituert som rådmann (Øyvind Tolleshaug), har for mye arbeid. Og vi vet at en prosess med å få på plass en permanent rådmann kan ta opptil seks måneder, kanskje mer, forklarer Herøy.

Ordføreren sier han ikke tror kommunen ville hatt problemer med å tiltrekke seg gode permanente rådmannskandidater etter Vamråk-saken. Om lønnen til Moldøen forklarer Herøy at det er noe de to har blitt enige om i et forhandlingsmøte.

– Hva Ap mener om den, får være opp til dem, sier han.

Da NRK snakket med Herøy tirsdag formiddag, hadde han forsøkt å kontakte KS (interesseorganisasjon for kommuner), som også ga ham advokathjelp i forbindelse med Vamråks avgang.

Herøy hadde da nemlig fått opplysninger om at det i kommunestyremøtet kan komme innsigelser mot Moldøens kontraktslengde og stillingstittel.

– Det er både tidspunkt og konstitueringen det vil bli spørsmål rundt, sier Herøy.

– Normalt med tre-seks måneder

Arbeidsmiljølovens paragraf 14-9 slår fast at en midlertidig ansettelse ikke kan vare lenger enn i tolv måneder. Men samme paragraf åpner for lengre midlertidige ansettelser dersom man er vikar for noen.

Ekspertene mener derfor Fedje kommune ikke bryter loven ved å ansette Moldøen i inntil 17 måneder, men advokat og lektor Thomas Benson mener altså lengden fremstår som «veldig spesiell».

– Det normale er en kortere konstitueringsperiode på tre til seks måneder. Så forlenger man eventuelt, hvis man ikke har klart å finne en permanent rådmann innen den tid, sier Benson, som blant annet står bak «Arbeidsrettsboka» (2008).

– LANG PERIODE: – Dette høres veldig spesielt ut, sier arbeidsrettsadvokat og universitetslektor Thomas Benson om kontraktslengden på inntil 17 måneder. Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

– Kan skape uro og usikkerhet

Fedje kommune utlyste nylig jobben som personalleder (ekstern lenke), en nyopprettet stilling, men har så langt ikke søkt etter kandidater til rådmannsjobben.

Gerd Engelsrud, førstelektor i samfunnsvitenskap ved OsloMet, mener kommunen ikke bryter loven ved ikke å utlyse stillingen nå, fordi de kan påberope seg et «akutt behov» for å avlaste Tolleshaug.

Men også hun reagerer på den potensielle varigheten av Moldøens kontrakt.

– Manglende utlysning og midlertidighet forutsetter at arbeidet med å få på plass fast rådmann må skje så raskt som mulig. En mulig periode på halvannet år er muligens litt i grenseland, sier Engelsrud.

Arbeidsrettsadvokat Jan Tormod Dege synes beslutningen om ikke raskt å ta opp jakten på en ny, permanent rådmann, fremstår uklok.

– Det er muligens ikke lovstridig. Men en midlertidig ansettelse kan skape uro og usikkerhet, i en periode der man trenger trygghet, etter at Vamråk ble kastet ut, mener han.