Ubåtvraket som ligg på 150 meters djupne utanfor Fedje i Hordaland, har lagt der i over 70 år. Den vart først funne av Sjøforsvaret i 2003.

Vraket inneheld store mengder kvikksølv, ei av verdas farlegaste miljøgifter. To år etter at vraket vart funne, fråråda Mattilsynet kvinner som amma, gravide og små barn å ete sjømat fanga ved vraket.

Etter 15 år med vurderingar om korleis ein skulle handtere ubåtvraket, landa regjeringa hausten 2018 på at dei skulle la det ligge på havbotnen og dekkast til.

Men no er det klart at det blir nok ein runde for å vurdere kva løysing som er sikrast for miljøet.

Skal sjekke ny teknologi

Kystverket har nettopp lyst ut konkurranse om å få jobben, etter oppdrag frå Samferdselsdepartementet.

Denne gong vil regjeringa sjå nærare på om ny teknologi kan gi ein sikrare måte å handtere ubåtvraket på.

Tildekkinga som skulle vere ferdig i 2020 blir dermed sett på vent.

– Inntil vidare er arbeidet sett på vent. Ein skal sjå om det er kome ny teknologi som gjer at vraket kan fjernast, seier Stian Herøy, ordførar på Fedje.

Arbeidet med U-864, Fedje-ubåten Ekspandér faktaboks 2003: Sjøforsvaret sin KNM Tyr finn vraket av U-864.

2004: Ein byrjar å ta årlege prøvar av fisk og krabbe i området rundt vraket.

2005: Kystverket undersøker vraket og held fram med det fram til hausten 2006.

2006: Kystverket anbefaler å dekke til vraket på bakgrunn av vurderingar gjort dei tre siste åra.

2007: Fiskeri- og kystministeren bestemmer at vraket skal dekkast til.

2009: Regjeringa Stoltenberg bestemmer at vraket skal hevast i staden for tildekkast, og forureina havbotn skal dekkast til.

2010: Regjeringa Stoltenberg vil at heving av ubåtvraket skal utgreiiast grundigare, og foreslår også å utgreiie tildekking og alternativ som kombinerer heving og tildekking.

2011: Fiskeri- og kystdepartementet tek imot Kystverket si utgreiing av ulike alternativ for miljøtiltak rundt ubåtvraket.

2013: Kystverket tømmer vrakdelane for dieselolje

2014: Regjeringa foreslår å løyve 150 millionar kroner til støttefylling for å sikre ein ustabil skråning under baugen på vraket. Dette er ifølge Lystverket det tiltaket som må gjerast først, uansett om ein vel å heve eller dekke til ubåtvraket.

2018: Regjeringa foreslår i statsbudsjettet for 2019 å sette av midlar til arbeid med tildekking av ubåtvraket. Kjelde: www.regjeringen.no

Den siste offisielle anbefalinga frå Kystverket kom i 2014. Då tilrådde dei å dekke til ubåtvraket i staden for å heve det.

No er det nok ein gong eksterne konsulentar som blir henta inn for å sjå om dei fem år gamle råda framleis er gjeldande.

– Ein ny gjennomgang vil kunne gi svar på om teknologien har utvikla seg såpass mykje at me må endre på anbefalinga vår, seier Johan Marius Ly, beredskapsdirektør i Kystverket.

HÅP: Ny utgreiing av teknologien gir håp for innbyggarane på Fedje. Foto: Fedje kommune

Håp om heving

Stortingsrepresentant Ove Trellevik (H) har tidlegare uttalt at han er skeptisk til det faglege grunnlaget bak avgjersla til regjeringa om å dekke til ubåtvraket. Han er positiv til ny utgreiing, og håpar at avgjersla blir å heve ubåten.

– Dette er ei miljøbombe som før eller seinare vil få store konsekvensar for samfunnet, difor er det viktig at me sjekkar om det faktisk er mogleg å få opp meir kvikksølv enn me har klart til no, seier Trellevik.

– Dette er ei sak som har føregått lenge. Veldig mange er leie, men me ynskjer framleis å få kvikksølvet vekk, seier Stian Herøy, ordførar på Fedje.

Håpet om at betre teknologi vil gi eit anna utfall hos regjeringa enn i haust, er sterkt hos Fedje-ordføraren.

HEVING: Ove Trellevik (H) håpar at dei klarar å få opp mest mogleg kvikksølv. Foto: Olaug Spissøy Kyvik / NRK

Han meiner at det eigentleg har vore mogleg å fjerne båten heile vegen.

– Viss det er ei ny utgreiing som skal til for at me fjernar kvikksølvet, så er eg veldig nøgd, seier Herøy.