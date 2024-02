Saka samanfatta: Ekspander/minimer faktaboks I februar 2003 vart vraket av den tyske ubåten U-864 funne utanfor øya Fedje i Vestland. Ubåten vart senka av ein engelsk ubåt HMS «Venturer» i 1945. Om bord kunne det vera store mengder kvikksølv, ei alvorleg miljøgift. Trass i for mange diskusjonar og utgreiingar, ligg vraket framleis på havbotnen. Innbyggjarar på Fedje er lei av alle diskusjonane og utgreiingane om saka. Før sommaren lovar Nærings- og fiskeridepartementet ei sak til Stortinget i samband med revidert nasjonalbudsjett.

Ein følgjetong. Både i det offentlege og i media.

For heilt sidan fartøyet KNM «Tyr» lokaliserte vraket av U-864 på havbotnen utanfor øya Fedje på Vestlandet i 2003 har debatten gått om kva som skal skje med den tyske ubåten.

Om bord kunne det vera så mykje som 67 tonn kvikksølv.

Prøvetaking viste enorme konsentrasjonar av kvikksølv i farvatnet rundt.

– Me får pressa på for å verta kvitt svineriet, sa dåverande ordførar Erling Walderhaug til NRK i 2003.

Her er vraket av ubåten på havbotnen. Dei som har sett serien Das Boot på NRK kjenner kanskje igjen detaljar frå utsida. Foto: KYSTVERKET / SCANPIX

Har kjempa i lang tid

Ifølgje ei tidslinje som regjeringa sjølv har lagd kom det allereie i 2005 råd frå Mattilsynet om at gravide, ammande og små barn ikkje burde eta sjømat frå området ved vraket.

Sidan den gong har det vore produsert tallause artiklar og utgreiingar om vraket.

I den seinaste rapporten, som kom i 2022, var rådet tildekking.

Dåverande fiskeri- og kystminister Helga Pedersen (Ap) går i land på Fedje i 2008. Temaet var ubåten i farvatnet utanfor øykommunen. Foto: Hommedal .Marit / SCANPIX

Men vraket ligg framleis på havbotnen.

– Då saka starta var eg småbarnsmor. No er eg bestemor, og det seier noko om kor lenge denne saka har gått føre seg. Diverre. Det er heilt ufatteleg, seier Lisbeth Stuberg som har stått i front for kampen for heving av ubåtvraket i lang tid.

No føler ho seg resignert. Men det skal ikkje mykje til for aktivistgneisten vert tent igjen.

– Om dei prøvar seg på eit nytt tildekkingsvedtak vil dei oppleva at dette ikkje er akseptabelt, legg ho til.

Sidan tidleg på 2000-talet har Lisbeth Stuberg kjempa for å få vekk ubåtvraket ved Fedje. Då kampen starta var ho småbarnsmor, no er ho bestemor. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Innbyggjarar på Fedje: – Me har resignert

I 2022 anbefalte eit ekspertutval fjerning av kvikksølv i ubåten. Deretter tildekking.

Førebels har det heller ikkje skjedd noko etter denne rapporten. I alle fall ikkje med ubåten.

Fakta om kvikksølv Ekspander/minimer faktaboks Kvikksølv er et tungmetall som kan påvirke nervesystemet. I fisk foreligger kvikksølv som den organiske forbindelsen metylkvikksølv.

Fosterets hjerne er det organet som er mest følsom for metylkvikksølv. Dersom gravide/ammende kvinner får i seg for mye metylkvikksølv, kan utviklingen av fosterets hjerne påvirkes.

Gravide og ammende bør derfor ikke innta mer kvikksølv enn det tolerable ukentlige inntaket i løpet av svangerskap/ammeperiode. Andre kan tåle variasjoner i kvikksølvinntaket som jevner seg ut over lengre tid.

Metylkvikksølv hoper seg ikke opp i kroppen over tid, men har en halveringstid på ca. 70 dager. Ved å legge om dietten kan du derfor redusere kvikksølvinnholdet i kroppen i løpet av noen måneder. Kjelde: Matportalen.no

– Me er resignerte. Det er det rette ordet.

Orda kjem frå Ingrid Handeland og resten av damene på strikkekafeen i rådhuset på Fedje.

Praten går laust på strikkekafeen i Fedje rådhus. Temaet er ofte det same, nemleg vraket av U-684. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

– Kvar gong det kjem nye parti på Stortinget så lovar dei at det skal skje noko med kvikksølvet. Og så skjer det absolutt ingenting, slår dei fast.

Ordførar Stian Herøy (H) meiner den lokale kampen for heving har forseinka prosessen.

– Men me gjev oss ikkje. Ubåten skal vekk, seier han.

Her er ein tysk ubåt frå serien «Das Boot». Serien er lagt til åra under 2. verdskrig.

Kjem avgjerd før sommaren

No, innan midten av 2024, kan det endeleg vera håp om at noko skjer med ubåten.

Då har det gått over 20 år sidan han vart funnen.

Nærings- og fiskeridepartementet har planar om ei sak til Stortinget i samband med revidert nasjonalbudsjett før sommaren.

Arbeidet med U-864, Fedje-ubåten Ekspander/minimer faktaboks 2003: Sjøforsvaret sin KNM Tyr finn vraket av U-864. Kvikksølv påvist ved vraket

2004: Ein byrjar å ta årlege prøvar av fisk og krabbe i området rundt vraket.

2005: Kystverket undersøker vraket og held fram med det fram til hausten 2006.

2006: Kystverket anbefaler å dekke til vraket og området rundt, på bakgrunn av vurderingar gjort dei tre siste åra.

2007: Fiskeri- og kystministeren bestemmer at vraket skal dekkast til, men bestiller nye utgreiingar etter høyring i Stortinget.

2008: Utgreiing frå DNV. Kystverket tilrår tildekking men meiner heving er mogleg.

2009: Regjeringa Stoltenberg bestemmer at vraket skal hevast i staden for tildekkast, og forureina havbotn skal dekkast til.

2010: Regjeringa Stoltenberg vil at heving av ubåtvraket skal greiast ut grundigare, og foreslår også å greie ut tildekking og alternativ som kombinerer heving og tildekking.

2011: Fiskeri- og kystdepartementet tek imot Kystverket si utgreiing av ulike alternativ for miljøtiltak rundt ubåtvraket.

2013: Kystverket tømmer vrakdelane for dieselolje.

2014: Regjeringa foreslår å løyve 150 millionar kroner til støttefylling for å sikre ein ustabil skråning under baugen på vraket. Dette er ifølge Kystverket det tiltaket som må gjerast først, uansett om ein vel å heve eller dekke til ubåtvraket.

2018: Regjeringa foreslår i statsbudsjettet for 2019 å sette av midlar til arbeid med tildekking av ubåtvraket. Transport- og kommunikasjonskomiteen ber om ei vurdering om det finst ny informasjon eller teknologi som tilseier at heving av heile eller delar av lasta er miljømessig forsvarleg, før tildekkingsarbeidet skal byrje.

Pr. juni 2018 hadde staten brukt 140 millionar kroner på utgreiingar og 120 millionar på stabiliseringsoperasjonen.

2019: Rambøll gjer vurderinga for Kystverket og konkluderer at tildekking er godt begrunna, og at det ikkje finst ny informasjon om faktiske metodar for heving. Kystverket konkluderer at tildekking av vraket og lasta er den beste løysinga.

2020: Regjeringa set ned eit ekspertutval som skal vurdere om det finst ny informasjon om kva løysing som er best for ubåtvraket. Utvalet fekk frist til 1. november 2021.

2021: Ekspertutvalet får utsett frist til 1. juli 2022.

2022: Ekspertutvalet leverer sin rapport 20. september. Kjelde: www.regjeringen.no

Det skriv statssekretær Kristina Hansen (Ap) til NRK.

– Kva har skjedd sidan september 2022 då ekspertutvalet leverte den siste rapporten?

– Sidan september 2022 har ekspertutvalet si rapport vore på høyring. Deretter har departementet brukt tid på å vurdera rapporten og høyringssvara. Det er krevjande og komplekse vurderingar regjeringa no er i gong med, og dette arbeidet har difor teke noko tid. Me meiner det har vore viktig å bruka den tida som er naudsynt for å sikra at regjeringa treff den rette avgjerda, svarar ho.

Tilbake på strikkekafeen er deltakarane klare på at dei har eit lite håp.

– Me håpar ho liksom kvar dag at det skal komma ein beskjed om at no, no skal me ta opp kvikksølvet. Det er jo det me håpar på, seier Ingrid Handeland.