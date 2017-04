For første gang skal trekket på Folgefonna i Hordaland holdes åpent i hele påsken. Aldri før har sommerskisenteret åpnet så tidlig.

– I år holder vi åpent fra lørdagen i palmehelgen til 2. påskedag, sier daglig leder Andreas Skogseth.

Med opp mot ti meter snø i anlegget, har sommerskisenteret nok snø til å holde det gående til ut september. Men åtte meter på Folgefonna er likevel lite sammenlignet med tidligere år.

Mest snø på Vestlandet

Påsken kommer sent i år, i tillegg har vinteren mange steder i landet vært preget av mye varmt vær og mindre snø enn vanlig.

– Det er store forskjeller i snødybden dette året. Særlig i sørøst er det lite snø for årstiden, mens det er mye nord og i fjelltraktene på Vestlandet, sier statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe ved Meteorologisk institutt i Oslo.

Fire av de fem alpinanleggene med mest snø akkurat nå, ligger alle på Vestlandet, ifølge vintersportsnettstedet skiinfo.no.

Mildere i nord

Ellers i landet har det vært skralt med snø. Nord-Norge har fått rikelige snømengder de siste ukene, mens det i Midt- og Sør-Norge har vært lite å melde om.

Snart kommer varmegradene tilbake lengst nord i landet også.

Mildvær og regn er ganske symptomatisk for store deler av landet denne vinteren.

SOL TIL PÅSKE?: Dette kan du trolig se langt etter i palmehelgen. Kombinasjonen sol og snø blir vanskelig å oppdrive i noen av landsdelene, ifølge statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe. Foto: Julie Vestersjø

– Det er lite snø på flere av de store vinterdestinasjonene som Geilo, Beitostølen og Hemsedal. I Hemsedal, på 648 meter over havet, er det bare bakker, sier Walløe.

– Kjølig påske

Og skal vi tro meteorologen er det heller ikke utsikter til særlig tilfang av snø før påskeferien setter inn.

– Det er meldt opphold, men kjølige vær på sørøstlandet, og nedbør i form av regn i nord og vest.

Prognosene så langt viser at det er langt mellom værvinnerne i Norge palmehelgen.

– Det er for tidlig å spå påskeværet, men vi kan vel slå fast at det ikke blir noen «knallpåske». Det kommer kjølig luft fra nord, som vil prege hele landet, så varmen kom litt på Østlandet. For Nord- og Midt-Norge ser det heller ikke lovende ut. Det blir kjølig nordvestlig luft fra palmehelgen og utover, og nedbør for det meste i form av regn.

SEN PÅSKE: Det er den sene påsken som gjør at sommerskisenteret på Folgefonna åpner rekordtidlig. Foto: VistiFonna

Pudderalarm

Men på 1200 meter regner det sjelden på denne tiden av året. Det gjør at de andre anleggene bare når Folgefonna til knærne. Og det skal komme mer snø før påske.

Nå har mannskap ved skianlegget gravd frem skiheisen og klargjort T-krokene.

– I år er vi såpass i rute og godt forberedt at vi satser på å holde åpent i hele påsken. Vi satser på store mengder pudder.