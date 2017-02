Snømangel gir ferietrøbbel

På Vegårshei skisenter i Aust-Agder er det snøkanonene som redder alpinbakken.

– I terrenget for øvrig er det lite snø, det har vært en rar vinter, sier daglig leder Aud Vegerstøl.

Takker snøkanonene

Til helga starter vinterferien for mange, og skiglade nordmenn tenker seg til fjells for å nyte noen dager på ski.

Daglig leder Aud Vegerstøl ved Vegårshei alpinsenter. Foto: Pål Tegnander / NRK

– Nesten alle alpinanlegg har kunstsnø, og snøkanonene går for fullt over alt. Men det er alltid unntak. Enkelte steder i innlandet, som i Trysil, er det mye snø, og akkurat nå snør det i Nord-Norge, sier Erlend Sande, ansvarlig redaktør i nettsiden for ski- og snowboardbladet Fri Flyt.

Ifølge Sande er det langrennsforholdene som rammes hardest i år. Det bekrefter Vegersøl på Vegårshei.

Bildet er fra julen 2011. Da skapte snømangelen også problemer for Vegårshei skisenter. Foto: Aud Vegerstøl

– Vi har laget mye snø til alpin- og akebakken, men vi har ikke kjørt opp turløypene fordi det mangler snø, sier Vegersøl.

Tilstandene er noe bedre i Vest-Agder, bekrefter Bortelid skisenter.

– I vinterferien vil det bli kjørt opp alt av løyper, til sammen 11 mil med løyper, sier daglig leder Lasse Liestøl.

Noen anlegg må stenge

Naturen har ikke spilt på lag med skianleggene dette året, og det er spesielt de minste stedene som sliter.

– Noen av de minste anleggene er stengt i år, fordi det ikke er snø og de ikke har gode nok snøkanoner, forteller Christine Amdam, webredaktør for nettstedet Skiinfo.no.

Hun forteller at på Geilo, som skal være snøsikker, har det vært umulig å gå på langrenn i år. På Sjusjøen kjører de snøkanoner i langrennsløypene.

Snøkanonene går varme i dagene før vinterferien, med mål om å skape perfekte forhold. Foto: Linda Pedersen / NRK

– Akkurat nå er det bra forhold i Trysil, og jeg tror Lillehammer-området med Hafjell har fine forhold, understreker Erlend Sande, ansvarlig redaktør for nettstedet for ski- og snowboardbladet Fri Flyt.

Det største alpinsenteret på Agder, er Hovden i Setesdal. Der har de hatt flere utfordringer i vinter.

– Snøvinteren har vært utfordrende frem til nå, men vi fikk litt snøpåfyll i forrige uke og da fikk vi kjørt opp de fleste langrennsløypene, sier Lasse Eidskrem, destinasjonssjef i Setesdal.

– Redder kunstsnøen dere i alpinbakkene?

– Ja, men uten kuldeperioder som har gjort av vi kan produsere snø, ville vi hatt et problem, sier Eidskrem.

Destinasjonssjef i Setesdal, Lasse Eidskrem, forteller om lite snø i høyfjellet. Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK

Avlyste arrangementer

Flere store skiarrangementer har blitt utsatt eller avlyst i vinter på grunn av snømangelen.

– Fjelltelemarkrennet Alperittet i Stranda kommune, stod i fare for å bli avlyst, og Oslo har sett seg nødt til å utsette flere langrennsarrangementer i Nordmarka, sier Erlend Sande, ansvarlig redaktør i nettsiden for ski- og snowboardbladet Fri Flyt.

Lasse Eidskrem i Setesdal forteller at folk bruker værmeldinger som yr.no mer aktivt nå. Mange bestiller dersom de føler seg sikker på at snøen kommer.

– Vi opplever en frustrasjon blant folk som vil ut på ski, fordi forholdene er dårlige i år, bekrefter Christine Amdam, webredaktør i Skiinfo.no.