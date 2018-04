– Kunstneren har satt Sylvi Listhaug sjakk matt

Gatekunstverket av en korsfestet Sylvi Listhaug har trukket til seg mange skuelystne siden det dukket opp i krysset Hans Holmboes gate / Fosswinckels gate i Bergen påskehelgen.

Styremedlem i sameiet i bygget der kunstneren AFK har malt bildet, Sunniva Hellene, sier til Dagbladet at de inntil videre vil la bildet stå urørt.

Vest politidistrikt opplyser tirsdag formiddag til NRK at det er opp til huseier om bildet skal bli stående, og at de så langt ikke har mottatt noen anmeldelse.

Også tirsdag morgen, da NRK var på stedet, stoppet mange opp for å betrakte AFKs versjon av den tidligere justisministeren.

Blant dem var Frode Bjerkestrand, kulturredaktør i Bergens Tidende.

– Dette er nokså sint, arg og overtydelig gatekunst, mener Bjerkestrand.

– MORSOMT: – Det blir et «catch 22», Listhaug blir satt sjakk matt. Det er artig og morsomt, mener kulturredaktør i Bergens Tidende, Frode Bjerkestrand. Foto: Alrik Velsvik / NRK

– Handler om ytringsfrihet

Kunstneren sier blant annet at bildet er ment som en kommentar til Listhaugs retorikk.

Da hun gikk av som justisminister, skrev Listhaug på Facebook at «hensikten til Jonas Gahr Støre tydeligvis har vært å kneble ytringsfriheten». På pressekonferansen uttalte hun så at «Arbeiderpartiet og flere andre [ ...] ønsker at jeg skal bli brakt til taushet», før hun slo fast at hun skulle fortsette sin «kamp» fra Stortinget.

– Det interessante er at dette handler om ytringsfrihet. Listhaug fremstilte seg selv som ytringsfrihetens fremste forsvarer. Nå kommer hun i klemme. Hun må forsvare kunstnerens rett til å ytre seg. Det blir et «catch 22», Listhaug blir satt sjakk matt. Det er artig og morsomt, mener kulturredaktør Bjerkestrand.

Listhaug har foreløpig ikke ønsket å kommentere bildet, men la mandag kveld ut en Facebook-post der hun mer enn antydet at hun hadde fått med seg saken:

Selv med det mange i kristne miljøer vil oppfatte som tunge blasfemiske symboler, mener kulturredaktøren at bildet er innenfor rammen av det som må være greit å male på en vegg.

– Det er fint, for politisk kunst i Norge har vært stein dødt, mener Bjerkestrand.

«IKKE DÅRLIG LAGET»: – Engasjerende kunst må hilses velkommen, mener kunsthistoriker Henrik von Achen, som gikk innom Hans Holmboes gate i Bergen sentrum for å studere Listhaug-bildet tirsdag morgen. Foto: Alrik Velsvik / NRK

– Må hilses velkommen

Henrik von Achen, professor i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen, vurderer verket som «ikke dårlig laget».

– Men det er ikke stor kunst heller, sier von Achen.

Han skjønner godt dem som kaller verket usmakelig.

– Men all kunst som engasjerer, må man hilse velkommen, mener han.

Von Achen peker på at bruken av korsfestelse som symbol på at noen er urettferdig behandlet, har lange tradisjoner i Europa.

– Men i dette tilfellet er dette symbolet trolig brukt ironisk, fastslår von Achen.