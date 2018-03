Mann (27) dømt for nettovergrep mot flere titalls unge jenter

14. desember i fjor kunne NRK fortelle at Vest politidistrikt hadde rullet opp en omfattende overgrepssak mot barn på internett.

Nå er den 27 år gamle bergensmannen som sto bak overgrepene i det politiet internt har døpt «Skype-saken», dømt til fire års fengsel.

Mannen må også betale oppreisningserstatning på mellom 50.000 og 150.000 kroner til hvert av ofrene som er tilkjent erstatning, til sammen 970.000 kroner.

Fredag ettermiddag fikk mannen domsslutningen opplest i Bergen tingrett.

Han er i praksis dømt for alt han var tiltalt for.

NRK møtte en tydelig preget 27-åring og hans forsvarer Jakob Bentsen i tinghuset like etter fremmøteforkynningen. Begge virket overraskede over det de mener er en lang fengselsstraff.

– Han tar det veldig tungt. Vi er veldig uenige i dommen, både straffeutmålingen og størrelsen på erstatningsbeløpet, sier Bentsen til NRK.

På siste rettsdag 16. februar sa forsvareren at han mente riktig straff ville være ett til to års fengsel.

– Stadig flere og yngre barn har fri tilgang til iPhone, iPad og internett. Der er det lett å komme i kontakt med barn, og da vil det være folk der ute som utnytter barn, sa politiadvokat Cathrine Krohn til NRK da «Skype-saken» ble kjent.

Mor satte politiet på sporet

Lengden på fengselsstraffen er i tråd med det aktor, politiadvokat Cathrine Krohn, ba dommerne gi mannen.

– Jeg er tilfreds med dommen, og tror straffeutmålingen er et uttrykk for at domstolene tar nettovergrepssaker alvorlig, sier Krohn til NRK.

Mannen forsøkte å få flere titalls jenter i alderen 10 til 15 år til å vise seg avkledd foran webkamera, og noen av dem klarte han også å forlede til å utføre seksualiserte handlinger mens han så på.

Saken handler om små barn som er blitt manipulert, fastslo politiadvokat Krohn.

Årsaken til at 27-åringen i det hele tatt kom i politiets søkelys, var at en mor på Østlandet i november 2014 oppdaget en seksualisert chattelogg hos datteren.

– Dette er unge, forsvarsløse jenter som blir lurt inn i noe de innerst inne vet de ikke skal gjøre, sa moren da NRK traff henne i forbindelse med rettssaken.

Moren til en jente på Østlandet var den som satte politiet på sporet av 27-åringen.

– Sjokk for foreldrene

Etter dette tipset mot bergensmannen avdekket politiet altså 48 andre ofre. Foreldrene visste ingenting før politiet tok kontakt.

– Sjokket har vært stort for foreldrene når dette har blitt avdekket, sa bistandsadvokat Beate Hamre til NRK.

Mannen erkjente straffskyld for tolv av de 25 tilfellene av å få jenter til å kle av seg, og for alle de 19 mislykkede forsøkene.

Han har også erkjent å ha fått flere jenter til å ta på seg selv, både på brystene og i skrittet, foran webkamera, noe som i den nye straffeloven er sidestilt med voldtekt.

I tillegg erkjente han straffskyld for seksualisert chatting med 45 av de 49 barna som omfattes av tiltalen.

Jakob Bentsen mener fire års fengsel er altfor strengt.

Vil trolig anke: – Dømt for alt

Dommen er foreløpig ikke offentlig, men ifølge forsvarer Bentsen er 27-åringen dømt for langt mer enn det han har erkjent å ha gjort.

– Han er i praksis dømt for alt han var tiltalt for, sier Bentsen.

I retten beklaget 27-åringen overfor ofrene. Han fortalte at han hadde gitt seg ut for å være en 13-16 år gammel gutt i chatteloggene.

– Jeg var til tider ensom og kom inn i en vond spiral, forklarte 27-åringen.

Bentsen opplyser til NRK at de trolig vil anke dommen.

