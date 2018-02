Mann (27) tvang barn til å kle av seg: – Nettovergrep er et galopperende samfunnsproblem

– Det er skremmende hvor åpent det er, sier politiadvokat og aktor Cathrine Krohn.

De siste to ukene har en 27 år gammel bergenser stått tiltalt for å ha forledet 48 jenter og én gutt helt ned i tiårsalderen til å kle av seg foran kamera på nett.

Internt i Vest politidistrikt har saken blitt omtalt som «Skype-saken», grunnet den omfattende bruken av tjenester som Skype til å kommunisere med barn.

Krohn la fredag ned påstand om fire års fengsel, og bistandsadvokat Beate Hamre krever samlet 27-åringen for 1,3 millioner kroner i erstatning på vegne av sine 16 klienter.

IKKE STRAFFERABATT: Da aktor Cathrine Krohn la ned påstand om fire år fengsel, var det med minimal strafferabatt. – Tiltalte har i forbausende liten grad vært villig til å forklare seg om overgrepene, sa Krohn i sitt sluttinnlegg. Foto: Mats Arnesen / NRK

– Mange foreldre henger ikke med

Påtalemyndigheten er bekymret for en utvikling de mener gjør det stadig lettere for overgripere å komme i kontakt med barn over internett. Krohn mener mange foreldre ikke er bevisste nok på barnas internettbruk.

– Det er en teknologisk utvikling mange foreldre ikke henger med på. De skjønner ikke hvordan disse appene fungerer og hvor enkel tilgangen er, sier Krohn.

– Foreldre må snakke med barna og gi dem verktøyene til å håndtere et liv på nettet. Lære dem hvordan de kan si nei, hvis de havner i pressende situasjoner, fastslår hun.

Bistandsadvokat Hamre er også bekymret for utviklingen.

– Vi ser at det er et galopperende samfunnsproblem. Tilgangen har blitt så enkel og det er et omfattende skadeomfang for de involverte barna, sier Hamre.

Les også: Foreldrene til 48 av 49 barn ante ingenting om overgrepene

Særdeles skjerpende omstendigheter

27-åringen har tidligere sagt seg skyldig i tolv av de mest alvorlige punktene i tiltalen.

Seks av punktene mente Krohn måtte regnes for å ha skjedd under særdeles skjerpende omstendigheter.

– Det gjorde vi for å vise det ansvaret man har som overgriper. Disse barna har ikke utviklet seg nok til å vite hva denne kontakten gikk ut på. I tillegg var 27-åringen totalt uten kontroll i jakten på de fornærmede barna for å tilfredsstille egne seksuelle lyster, sier Krohn.

TIDSBRUK: Den tiltalte 27-åringens forsvarer, Jakob Bentsen, ønsker fradrag for politiets tidsbruk. – Det er klart det er belastende for min klient når det går flere år fra politiet anmelder ham til hovedforhandlingen finner sted. Foto: Mats Arnesen / NRK

– Svært strengt

27-åringen sa seg skyldig i alle de 19 mislykkede forsøkene på å få jenter til å kle av seg han var tiltalt for, og i 45 av 49 tilfeller av seksuell chatting.

Forsvarer Jakob Bentsen mener straffen bør ligge på under halvparten av det politiadvokaten påsto.

– Jeg mener riktig straffenivå er ett til to år, før fradrag for tilståelse og den betydelige tidsbruken til politiet, sier Bentsen.

Mannen ble avslørt i november 2014 da en mor på Østlandet oppdaget datterens chattelogg på familiens iPad.

Ofrene i «Skype-saken» kommer fra hele landet, og har til felles at de møtte bergensmannen på nettet. Ifølge tiltalen klarte han å lure 25 av dem til å kle av seg foran kamera og beføle seg selv mens han så på.