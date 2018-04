Erna Solberg om Listhaug-bildet: – Det provoserer

Et bilde laget av en gatekunstner i Bergen, har skapt reaksjoner det siste døgnet:

Bildet, som dukket opp natt til 2. påskedag, viser en korsfestet Sylvi Listhaug, naken og med en tornekrone på hodet.

Kunstverket er blitt både hyllet, kritisert og kalt usmakelig.

Statsminister Erna Solberg er ikke udelt begeistret for kunstverket i hjembyen hennes.

– Jeg har stor respekt for ytringsfriheten gjennom kunst, og jeg har stor respekt for gatekunsten i Bergen, som beriker byen. Men så er det jo sånn med kunst som skal provosere: Den provoserer også, sier Solberg til NRK.

– Nå er det kunsten som overskygger for politikken, sier hun.

– Jeg tror ikke Listhaug er en martyr

Etter at Sylvi Listhaug, som da var justis-, beredskaps- og innvandringsminister, hadde lagt ut det omstridte Facebook-innlegget som til slutt førte til hennes avgang, kommenterte Solberg:

«Noen ganger havner politikken i skyggen av retorikken.»

Nå mener hun altså det er Listhaug-kunstverket som overskygger.

– Nå får man en debatt om retorikk gjennom kunst i stedet for retorikk gjennom sakene. Jeg er ikke helt sikker på om vi skjønner hva kunstneren ønsker å oppnå med dette, sier Solberg.

– Hvis du spør meg om jeg synes kunstverket er en ytring jeg er enig i? Nei, jeg tror ikke Sylvi Listhaug er en martyr, og jeg tror heller ikke at hun forsøker å skape seg selv som en martyr.

Listhaug har ikke selv kommentert bildet av henne, men la mandag kveld ut en Facebook-post der hun mer enn antydet at hun hadde fått med seg saken:

Morten Wold, stortingsrepresentant for Frp i kulturkomiteen på Stortinget, tror ikke Listhaug blir provosert over bildet.

– Den kunstneriske friheten er stor, og den er det viktig å hegne om. Jeg mener dette bildet er innenfor, men jeg sier dermed ikke at jeg liker formen på det. Det vil jeg ikke utdype, men jeg er overhodet ikke bekymret for at Sylvi Listhaug lar dette gå inn på seg, sier Wold.

Kunstneren: Ikke et angrep på Listhaug

Selv har gatekunstneren bak Listhaug-bildet, som kaller seg AFK, sagt at det ikke er et angrep på Listhaug.

– Jeg har selvsagt ikke et ønske om å korsfeste Sylvi Listhaug. Bildet er ment som en kommentar på hennes retorikk, sier AFK til avisen Dagen.

– Der hun nå «ofrer seg» for å holde Frp i regjering, der hun sier at hennes ytringsfrihet blir kneblet foran et fulltallig norsk pressekorps, da hun i realiteten ble stanset i å ytre høyreekstreme meninger, konspirasjonsteorier og hatretorikk av et flertall på Stortinget.