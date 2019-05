Lokalpolitikere sier nei til regjeringen – bergensregionen kan gå glipp av over én milliard kroner

Byvekstavtalen i bergensområdet blir utsatt. Onsdagens krisemøte for å berge avtalen pågår fortsatt, men NRK får bekreftet at Os-ordfører Terje Søviknes (Frp) fikk viljen sin og at forhandlingene blir satt på pause til etter valget.

Bergen kommune, omegnskommunene, fylket og staten skulle etter planen ferdigstille avtalen sist fredag.

Avtalen forplikter kommunene til å ha nullvekst i biltrafikk, og som belønning får de penger fra staten.

Den gamle avtalen har mindre penger i potten, og dersom den ikke erstattes av en ny avtale, vil bergensområdet tape nær 1,2 milliarder kroner frem til 2023, da den nåværende avtalen utløper.

Ordfører Astrid Aarhus Byrknes (KrF) i Lindås, som går sammen med to andre kommuner i Alver neste år, ønsket heller ikke å signere avtalen før hun hadde fått mandat fra eget kommunestyre.

Med disse signalene fra lokalpolitikerne mener regjeringen forhandlingsgrunnlaget ikke er til stede.

– Russisk rulett med statlige millioner

Byrådet i Bergen reagerer sterkt på utsettelsen, og mener regjeringen burde fått avtalen igjennom, selv uten Os' velsignelse.

– Regjeringen spiller russisk rulett med nullvekstmål og statlige millioner i 2019 og 2020. Et av regjeringspartiene, Frp, setter Solberg sjakk matt når det gjelder nullvekst og klimamål, skriver byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap) i en tekstmelding til NRK.

Os-ordfører Terje Søviknes, som inntil nylig var olje- og energiminister i den sittende regjeringen, mener Trytis bekymring for økonomisk tap er grunnløs.

– Vi har fått forsikringer fra regjeringen om at ingen taper økonomisk om avtalen blir sluttforhandlet og behandlet i de nye folkevalgte organene i kommunene og fylket innen 1. januar 2020. Det vil si at vi får beholde midlene som nå er fremforhandlet også for 2019, skriver han til NRK.

SØVIKNES: På forhandlingsmøtet fredag stod Søviknes relativt alene og anmodet om utsettelse. Avtalen varer til 2029, og Søviknes vil at de nye kommunene skal ta stilling til avtalen. Han representerer Os kommune som 1.1.2020 blir til Bjørnafjorden kommune sammen med Fusa. Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK

Regjeringens byvekstavtaler Ekspandér faktaboks Regjeringen har inngått byvekstavtaler for stavangerområdet og bergensområdet som gjelder fra 2017-2023.

For Oslo/Akershus og trondheimsområdet er det inngått bymiljøavtaler, og for Oslo/Akershus også en byutviklingsavtale som følger opp arealforpliktelsene i bymiljøavtalen. Ved kommende reforhandling slås disse sammen til byvekstavtaler.

De andre byområdene som er aktuelle for byvekstavtaler er tromsøområdet, kristiansandsområdet, Grenland, Buskerudbyen og Nedre Glomma. Kilde: Regjeringen.no

Vender ryggen til egen regjering

Regjeringen inviterte kommuner i fire storbyregioner til å inngå avtaler for å sørge for at all vekst i persontransport i Norge fremover skal skje ved hjelp av kollektivtransport, sykkel og gange.

66 milliarder kroner skal tildeles kommunene og fylkeskommunene som kommer opp med de beste løsningene for å nå målet om nullvekst i biltrafikken.

Politikerne i bergensområdet har forhandlet om avtalen i et år, men i forrige uke sa Os-ordfører Terje Søviknes (Frp) at avtalen måtte utsettes. Os skal slås sammen med Fusa til nye Bjørnafjorden kommune, og Søviknes mente at den nye kommunen måtte ta stilling til avtalen med staten.

Dette til tross for at Samferdselsdepartementet har sagt at de gamle kommunene skulle inngå avtalene.

– Henger ikke på greip

Den gjeldende avtalen gir totalt 414 millioner kroner årlig i belønnings- og utbyggingsmidler. Den nye vil gi 703 millioner kroner årlig.

Søviknes tror at bergenspolitikerne er redd for å miste flertall etter høstens kommunevalg, og derfor vil signere avtalen nå.

Etter møtet sist fredag ønsket bergensbyråd Tryti at de andre kommunene skulle få på plass en avtale med staten uten Os kommune.

Hun fikk støtte fra partikamerat og fylkesordfører Anne Gine Hestetun.

– Vi stiller spørsmål ved at en fylkesordførerkandidat fra Frp hindrer Hordaland å få 70 millioner kroner ekstra i 2019 for å ivareta kollektivutfordringer. Det henger ikke på greip, sa Hestetun etter møtet.

BYBANE: Bybaneutbyggingen på Minde i Bergen, hvor neste trinn av Bybanen skal gå gjennom Løvstakken og til Fyllingsdalen. Dette er en del av Bergen og Hordalands plan for å redusere biltrafikken. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Forhandlet i ett år

Den forrige byvekstavtalen sikret i 2017 Bergen penger til Bybanen og flere andre prosjekter. Disse hentes inn i form av statlige midler samt retten til å kreve inn bompenger. Den nåværende avtalen gjelder for perioden 2017-2023.

Målet for den nye avtalen har vært en pakke for hele bergensregionen som sikrer mindre biltrafikk og mer kollektivtrafikk.

Den nye avtalen som det nå forhandles om skal gjelde for perioden 2019-2029.