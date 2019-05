Byvekstavtalen midlertidig utsatt

Under dagens møte mellom staten, Bergen og nabokommunene ble byvekstavtalen som ventet utsatt, etter ønske fra blant andre Os-ordfører Terje Søviknes (Frp). Byvekstavtalen forplikter kommunene til at personbiltrafikken ikke skal øke. Men det er ikke sikkert avtalen blir utsatt til etter valget, slik Søviknes ønsket. Fylkesordfører Anne Gine Hestetun (Ap) sier hun vil gå i gang med å forberede ny forhandling umiddelbart, og et nytt møte kan komme allerede neste uke.