I videoen Kurt Pedersen delte på Facebook for fem dager siden sitter han foran PC-en sin på et kontor. Han snakker han rolig mens han ser direkte inn i kameraet og lanserer kravet sitt: En makspris på strøm på 50 øre/kWh, inkludert alle avgifter.

I skrivende stund har videoen blitt delt av 17.000 personer og sett av hele 1,6 millioner.

– Budskapet i videoen er enkelt. Strømprisene har bare gått oppover. En makspris på 50 øre kW/h inkludert avgifter vil være en pris alle kan leve med, sier Pedersen.

TOMME MAGASIN: En av årsakene til de høye strømprisene er de små nedbørsmengdene som kom i fjor sommer. Her fra Kvitingsvatnet i Samnanger. Foto: Elise Angell / NRK

Mener Norge bør være selvforsynt

Sammen med videoen har han lagt ut den siste strømregningen han betalte. Regningen er totalt på 2200 kroner, med en strømpris på 75 øre kW/h.

– Om det var en makspris på 50 øre kW/h, inkludert nettleie og alle avgifter, ville denne regningen vært på rundt 800 kroner, sier han.

Tidligere var Pedersen medlem i Kystpartiet, og deltok blant annet i Debatten på NRK om Acer-saken.

I dag er han ikke politisk aktiv, men forteller at han la ut videoen fordi han mener det totale trykket på folks privatøkonomi har nådd en grense.

– Forbruket av drivstoff kan man jo regulere litt selv. Men strømmen er det ikke så lett å gjøre noe med, særlig ikke på vinteren når det er kaldt.

KYSTPARTIET: Kurt Pedersen har vært politisk aktiv for Kystpartiet i Hordaland. Foto: Atle Johannessen / Folkeaksjon mot flere bompenger i Bergen

De siste månedene har strømprisene økt betraktelig. I forrige uke kom det frem at strømprisene i Norge er dobbelt så høye som de var på samme tid i fjor.

Pedersen mener Norge kan være selvforsynt med strøm. I dag både eksporterer og importerer Norge strøm på det internasjonale kraftmarkedet.

– Vi selger vannkraft til utlandet, i stedet for å bruke det i våre egne husstander. Vi bor jo i et mørkt og kaldt land, sier han.

– Ikke nok strøm til alle

Men verken ideen om makspris på strømmen eller forslaget om å beholde all egenprodusert strøm i Norge, får gehør blant ekspertene.

– Problemet med å sette en makspris er at det ikke vil være nok strøm til alle, sier økonomiprofessor Nils-Henrik M. von der Fehr ved Universitetet i Oslo.

Han sier det er flere årsaker til at strømprisene er uvanlig høye for tiden. Den ene er at en tørr sommer som har ført til lite vann i magasinene.

En annen er at produksjonen av strøm i Europa har blitt dyrere. Kull- og gasskraftverk må kjøpe CO₂-sertifikater for å produsere strøm. Dette har blitt dyrere, som følge av klimapolitikken i Europa.

STRØMREGNING: Pedersen betalte 2200 kroner på sin siste strømregning. Da var strømprisen 75 øre kW/h. Med en makspris på 50 øre inkl. nettleie og avgifter ville prisen blitt rundt 800 kroner, ifølge Pedersen. Foto: Skjermdump

– Dette er egentlig akkurat som jordbærprisene. I høysesongen er prisene lave, mens de øker i lavsesongen. Men dette jevner seg ut i det lange løp, sier han.

Han sier forslaget om en makspris ikke vil fungere.

– Man får ikke begrenset forbruket. I tillegg vil strømproduksjonen gå ned. Man kan ikke tvinge strømprodusenter til å produsere strøm hvis de ikke får nok betalt for strømmen. Dermed ville man kommet i en situasjon hvor det ikke ville blitt produsert nok strøm til alle, sier han.

Forstår frustrasjonen

De første ukene av året importerte Norge mer strøm enn vi eksporterte, ifølge NVE. Seksjonssjef Vegard Willumsen sier han forstår at folk blir frustrert når prisene blir høye, men sier dagens ordning er best for strømkundene.

– Hva om vi meldte oss ut av markedet, sluttet å eksportere strøm og kun produserte strøm til oss selv?

KRITISK: Seksjonssjef Vegard Willumsen i NVE forstår at folk blir frustrert over høye strømpriser. Foto: FOTO: NVE Stig Storheil / NVE

– Strømsamarbeidet gir oss økt forsyningssikkerhet. Vi kan importere når vi trenger det, og eksportere når vi har for mye selv. Om vi var alene ville det vært en altfor høy risiko, og vi ville fått ekstremt høye priser i tørre og nedbørsfattige år, sier Willumsen.

Heller ikke von der Fehr har sansen for ideen.

– Akkurat nå er vi i en situasjon hvor vi må importere strøm, for vi har ikke nok selv. Uten denne muligheten hadde vi fått problemer. Så dette er definitivt ikke tidspunktet å stenge grensene på, sier von der Fehr.

Han sier imidlertid at strømprisene kommer til å holde seg høyere enn normalt gjennom vinteren og trolig litt ut på sommeren.

– Men det blir ikke så høyt som vi ser nå midtvinters, sier han.