Kampen mellom disse to kvinnene kan vise hvilken vei KrF går

Etter at fylkesvaraordfører i Hordaland Pål Kårbø nylig varslet overgang fra KrF til Høyre, varsler nå to kvinner at de vil ta opp kampen om å bli partiets nye frontfigur i det nye storfylket på vestlandet.

Mens den ene vil at KrF skal gå i regjering, mener den andre at partiet skal gå i motsatt retning.

Dermed kan kampen i det viktige KrF-området på Vestlandet bli et frampek på det store stridsspørsmålet i partiet om dagen; om KrF skal lene seg mot venstre eller høyre i norsk politikk.

Kvinnekamp om KrF-tronen

NRK kunne denne uken fortelle at Kårbø var skuffet over manglende støtte i partiet, og at det bidro til at han meldte seg ut.

Utmeldingen skaper spenning i nominasjonene: Trude Brosvik fra Sogn og Fjordane og Beate Husa fra Hordaland røper nå begge at de ønsker å kjempe om førsteplassen

.– Jeg er tydelig på at jeg ikke er av dem som mener at KrF skal gå i regjering med Frp. Jeg er veldig for et samfunn som bygger på fellesskapsverdier, hvor det ikke er markedet som ordner opp i alt, sier Trude Brosvik.

Utmeldingen til Kårbø kan altså, paradoksalt nok, bane veien for en toppkandidat som slettes ikke deler hans syn på at partiet bør gå inn i den borgerlige regjeringen.

UTE: Pål Kårbø (til venstre) har meldt seg ut av KrF for å bli politiker i Høyre. Her i samtale med partileder Knut Arild Hareide. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

«Osloboblen»

Husa på sin side ønsker at partiet skal jobbe mot å gå inn i den sittende regjeringen.

– Jeg mener KrF bør samarbeide med høyresiden i rikspolitikken. Jeg er ofte enig med høyresiden i en del økonomiske spørsmål samt utdanning, det er grunnen til at jeg heller mot Høyre i nasjonalpolitikken.

Sjefredaktør for den kristne dagsavisen Dagen, Vebjørn Selbekk, uttalte til NRK i forbindelse med KrF sitt vanskelige veivalg at det virker som partiledelsen lever i en slags «Osloboble».

– De har ikke forståelse for hva som skjer på grasrota, sier han.

Stiller likt

Første runde i nominasjonsprosessen i partiet, der også Kårbø var med, viser at begge de to har støtte på grasrotnivå i partiet. Mens Brosvik var den kandidaten flest lokallag ønsket på førsteplass, var Husa den som ble rangert blant de fire første hos flest lokallag.

Brosvik mener at utmeldingen til den sittende fylkesvaraordføreren i Hordaland endrer dynamikken i prosessen.

– Siden han var fylkesvaraordfører såg jeg på han som favoritt. Nå er det mer åpent, og jeg oppfatter at mine sjanser er styrket, sier hun.

Selv om begge de to duelantene sier at de ikke vil stille ultimatum, og også vil ta til takke med en andreplass, er det ikke sikkert at de to får de to øverste plassene på listen. KrF har tradisjonelt stilt krav kjønnsbalanse i toppen av listene.

Husa mener ikke det skal være problematisk at hun og Brosvik får de to første listeplasseringene.

– Det må være mulig.

Brosvik på sin side mener dette kan bli mer problematisk.

– Jeg ville nok ha reagert negativt hvis det ble satt to menn på topp, det er nok feministen i meg som mener det, sier hun.

Det er første gang det skal det snekres sammen en felles nominasjonsliste i vest, i forbindelse med at Hordaland og Sogn og Fjordane fra 2020 blir til Vestland fylkeskommune.