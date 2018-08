Dette er KrFs hodepine

Vippesaker, utmeldelser og en homo-vigsel til besvær. KrFs partileder Knut Arild Hareide står overfor et veivalg denne høsten. Det overordnede spørsmålet er: Erna Solberg eller Jonas Gahr Støre?

– Det er dramatisk

– Dette er jo på mange måter en dramatiske situasjon for KrF. Det virker som partiledelsen og sentraladministrasjonen lever i en slags «Osloboble» der de ikke har forståelse for hva som skjer på grasrota, sier Vebjørn Selbekk, sjefredaktør for den kristne dagsavisen Dagen.

DRAMATISK: Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk mener situasjonen som utspiller seg internt i KrF er dramatisk. Foto: Magnar Børnes

NRK har snakket med kommentatorer om hva KrFs hodepine går ut på:

1. Høyre eller venstre?

Det går mot høst og Knut Arild Hareide har lovet å ta en endelig, og for mange etterlengtet, beslutning om hvilken side av politikken KrF skal befinne seg. Utfordringen er å ta et valg uten å splitte partiet.

– Det store valget om hvor de hører hjemme i norsk politikk har KrF egentlig aldri villet ta. Når Venstre og Senterpartiet har gjort det, og nå befinner seg godt plassert på hver sin side av den politiske skalaen, må KrF også ta et valg, sier Selbekk.

NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand, mener avgjørelsen blir ekstra vanskelig på grunn av store skillelinjer innad i partiet.

TRENGS EN AVKLARING: Det er på tide at partiledelsen definerer hva som er KrFs politiske prosjekt, mener politisk kommentator i NRK Lars Nehru Sand. Foto: Anne Liv Ekroll / Anne Liv Ekroll, NRK

– Dette er en fundamental situasjon. Jeg tror alle problemene koker ned til et retningsspørsmål. Velgerne og grunnfjellet i KrF står ikke nødvendigvis likt med stortingsgruppa og landsmøtet. Det forsterker konflikten og gjør valget vanskeligere å ta. Noen vil bli skuffet uansett, og i verste fall nok mennesker til at partiet ikke når sperregrensa, sier Sand.

Han mener KrF står overfor tre alternativer.

– Enten går de inn i regjeringen med en gang, eller så lar de det være som nå, men er tydelige på at de fra 2021 vil i regjering. Et tredje alternativ er å søke samarbeid med dagens opposisjon.

Berit Aalborg, politisk redaktør i Vårt Land, mener KrFs største dilemma er de mange fløyene i partiet som går på tvers av den politiske aksen.

KREVENDE SITUASJON: Politisk redaktør i Vårt Land, Berit Aalborg, mener KrFs mange fløyer og akser gjør det vanskelig å ta et konkret valg.

– På den ene siden har du de verdikonservative, og på den andre en bredere folkekirkelig fløy. Men disse aksene overlapper ikke høyre og venstre fløyene i partiet. Det gjør situasjon ekstremt krevende for partiledelsen å holde alle fløyer og synspunkt sammen, forteller Aalborg.

2. Omstridte utmeldelser

I sommer har stadig flere meldt seg ut av KrF. I løpet av de to første ukene i august meldte 50 medlemmer seg ut.

Flere sentrale lokalpolitikere har også byttet parti. På fire augustdager meldte fire KrF-politikere på Vestlandet seg inn i nye partier. Blant dem gikk fylkesvaraordfører i Hordaland, Pål Kårbøs, over til Høyre.

– KrF bør gå inn i dagens regjering. Det er et alvorlig varsel at man nasjonalt ikke har klart å legge en strategi som gjør at man klarer å holde på mannskapet, sa Kårbø til NRK etter utmeldelsen.

GIKK TIL HØYRE: Det var mange medlemmer som reagerte da fylkesvaraordfører i Hordaland, Pål Kårbø, meldte overgang til Høyre. Foto: Sølve Rydland / NRK

– Det er mange velgere og medlemmer som vil ha en avklaring på hva KrFs prosjekt egentlig er, mener Lars Nehru Sand.

Vebjørn Selbekk er enig, og mener medlemsflukten er kritisk.

– Det virker ikke som det siger inn hos partiledelsen at folk ikke stemmer KrF fordi de har en genial økonomisk politikk eller spesielt god samferdselspolitikk. De stemmer på partiet fordi de ønsker fokus på kristne verdier. KrFs ledelse ser ut til å ønske seg andre velgere enn de faktisk har.

Selbekk viser til konflikten der prest og KrFs familiepolitiske talsperson, Geir Jørgen Bekkevold, viet et lesbisk par i kirken.

3. En homo-vielse til besvær

Nylig ble KrFs kommunikasjonssjef Mona Høvset og hennes kvinnelige samboer viet av Bekkevold. Det har opprørt mange i partiet.

OMSTRIDT VIELSE: Prest og KrFs familiepolitiske talsperson viet nylig et lesbisk par. Det har skapt oppstandelse internt i partiet. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Partileder Knut Arild Hareide har tidligere sagt at Bekkevold foretok vielsen som privatperson og prest, og at KrF sitt program er uendret.

I partiprogrammet heter det at ekteskap «som ordning mellom mann og kvinne har dype røtter i tro og tradisjon».

Berit Aalborg fra Vårt Land mener vielsessaken forsterker de interne konfliktene i KrF.

– Jeg tror ikke KrF kan velge en av veiene når det kommer til vigsel av homofile. Hvis en av fløyene ikke får gehør, vil man støte fra seg en ganske stor del av partiet uansett hva man velger. De må leve med at det er ulike synspunkter innad i partiet.

Hun tror imidlertid saken gjør det ekstremt vanskelig for partiledelsen å ta et konkret valg i hvilken side av politikken de skal stå på.

– Når paritet allerede er i en kaotisk situasjon er det vanskeligere å ta et tøft valg. Jeg snakker mye med KrF-folk og det er ingen tvil om at partiet er i en ekstremt krevende situasjon.

SPLITTET: Det er mange fløyer og meninger utover den politiske høyre- eller venstresiden Knut Arild Hareide må ta hensyn til. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Vebjørn Selbekk mener vigselskonflikten er det klareste bilde på hvordan ledelsen ikke har kontakt med grasrota.

– Det virker ikke som de skjønner hvor stekt en slik sak virker i distriktene der KrF tross alt har velgerne sine. De må huske at de er et bibelbelteparti. At hverken kommunikasjonssjefen eller partiledelsen kunne se hvordan dette kom til å utarte – viser at de befinner seg i en boble uten tilstrekkelig kontakt med grasrota, sier Selbekk.

Det er Aalborg uenig i.

– Jeg mener det er en altfor enkel analyse. Hareide kommer selv fra Vestlandet. Skillelinjene innad i partiet går på kryss og tvers helt til toppen. Det vil sikkert være lokale variasjoner, men det er ikke geografiske skillelinjer som er problemet.

Lars Nehru Sand mener konflikten gjenspeiler partiets overordnede problemer.

– Den illustrerer at KrF har hatt et teologisk og kristent kompromiss hele veien. På noen områder går det bra, mens i andre saker spisser det seg veldig og er nesten umulig å forene, sier Sand.

NRK har vært i kontakt med 12 av de 16 fylkeslederne i KrF. Flesteparten av dem er kritiske til vielsen, men Bekkevold får også skryt for innsatsen han gjør som stortingsrepresentant.

PÅ VIPPEN: Under partilederdebatten i Arendal var Knut Arild Hareide plasser lengst til høyre. Nå lover han å ta et valg på hvor partiet skal stå fremover. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

4. En fylkessammenslåing med KrF i hovedrollen

Et slag utkjempes i nord. Mandag ble det klart at kommunalminister Monica Mæland (H) setter fylkessammenslåingen mellom Finnmark og Troms på is. Hun kaster ballen tilbake til Stortinget.

Finnmark jobber nå opp mot KrF på Stortinget for å få dem til å snu.

Dermed får KrF på nytt en nøkkelrolle i en vippesak.

VALGETS KVALER: Flere tror det vil bli vanskelig for Hareide å ta et konkret valg om hvilken side av politikken KrF skal stå på. Foto: Vidar Ruud / NPK

– For et lite parti er det egentlig en drømmesituasjon å bidra til å bestemme politikk. Men med alle de interne brytningene i KrF tror jeg det er ekstremt belastende å stå i en vippesituasjon i enhver sak, sier Aalborg.

Selbekk klarer heller ikke å se hvordan KrF kan tjene på å stå på vippen.

– Det er lite som skaper hallelujastemning ved en fylkessammenslåing i nord for KrFs velgere. Partiet vil gi inntrykk av at de er liberale og moderne, samtidig som de kommuniserer til kjernevelgerne at de står for det de alltid har stått for. Det er en veldig komplisert dobbeltkommunikasjon, sier Selbekk.