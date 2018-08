Manglande støtte i partiet bidrog til at KrF-toppen melde seg ut

Direkte: Ingrid Espelid Hovig blir bisett

Ei fullsett Frogner kirke tok farvel med Ingrid Espelid Hovig måndag. Mange møtte opp for å heidre henne for det ho gjorde for norsk kvardagsmat og ernæring. – Det kjem ikkje ei ny Ingrid. No må vi fikse ribba vår sjølv, sa Eystein Hellstrøm til NRK.