Jorunn hadde bulimi under svangerskapet. Nå vil hun advare andre

– Mange tenkte at jeg var frisk, så jeg følte mye på skyldfølelse da jeg kjente at jeg ble syk igjen under graviditeten, sier Jorunn Gjerken.

Et stort fokus på kropp, vekt og ernæring var vanskelig for henne og gjorde at hun fikk et tilbakefall til spiseforstyrrelsen bulimi da hun gikk gravid med datteren.

I dag er hun rådgiver i ROS, en landsdekkende interesseorganisasjon for de med spiseforstyrrelser, og deler erfaringene med jordmødre fra bergensområdet.

Jordmor: – Utfordring å få dem til å gå på vekten

Ifølge tall fra Folkehelseinstituttet har omtrent 50.000 norske kvinner i alderen 15 til 44 år en spiseforstyrrelse til enhver tid.

Flere av jordmødrene på Gjerkens foredrag forteller at de møter gravide som sliter med spiseforstyrrelser under svangerskapet.

– Når de blir gravide og kroppen endres, er det en del som syns at det er vanskelig å forholde seg til. De har strevd hele livet med å ha en slank kropp, sier jordmor Sigrun Frantzen.

– Det er en utfordring å få en del gravide til å gå på vekten, sier jordmor Wenche Førde.

Også jordmorforeningen opplyser ovenfor NRK at de er kjent med problemstillingen.

UTFORDRING: Jordmor Sigrun Franzen har møtt flere gravide kvinner som sliter med spiseforstyrrelser. Foto: Johanna Magdalena Husebye / NRK

Les også: Schizofreni kobles til lav vektøkning i svangerskapet

Frykter store mørketall

Jorunn Gjerken tror det er store mørketall på antall kvinner som får et tilbakefall til spiseforstyrrelser når de er gravide.

Flertallet av kvinner med spiseforstyrrelser har normal kroppsvekt. Derfor kan det være vanskelig for helsepersonell å oppdage at de sliter, forteller hun. For henne ble svangerskapskvalme en måte å skjule for omverdenen at bulimien var tilbake.

– Morgenkvalme er en del av en graviditet, så jeg kunne bruke det som en unnskyldning for å skjule det som var symptomer på spiseforstyrrelsen, sier hun.

Les også: Høie godkjenner blodprøve som kan avdekke Downs syndrom

Barnet ble et vendepunkt

Under svangerskapet gikk hadde hun en konstant frykt for at det skulle skje noe med den barnet hun bar i magen.

– Man elsker barnet sitt over alt på jord og vil gjøre det beste for det. Derfor var det veldig vanskelig å være syk, sier hun.

For 33-åringen kom vendepunktet da datteren kom til verden. I dag er hun ni år, og Gjerken er helt frisk fra spiseforstyrrelsene.

– Jeg fikk en kraftig oppvekker da jeg var hos en spesialist, og han sa at kroppen ikke kom til å tåle en runde til med spiseforstyrrelser. Da følte jeg at jeg ikke hadde noe valg, og måtte bli frisk, sier Gjerken.