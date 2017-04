– En hypotese er at høyt utdanna kvinner drikker mer på grunn av sin levemåte og vaner. De er for eksempel oftere ute på restaurant, sier professor Hedvig Nordeng fra Folkehelseinstituttet og Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo.

Nordeng er en av flere forskere bak den ferske studien som har sett på gravide kvinners forhold til alkohol i elleve europeiske land.

– Kritisk til råd fra myndighetene

Hun er enig i at det kan virke paradoksalt at eldre og mer høyt utdannede kvinner har en høyere sannsynlighet for å drikke under svangerskapet.

Forfatterne lurer også på om disse kvinnene er mindre mottakelige enn yngre kvinner for kampanjer som advarer mot bruk av alkohol under svangerskapet. Særlig hvis de har drukket alkohol i tidligere svangerskap, og likevel fått friske barn.

Professor Hedvig Nordeng ved Folkehelseinstituttet. Foto: Simen Kjellin

– En annen hypotese kan være at de forholder seg mer kritisk til bastante retningslinjer. Norske retningslinjer anbefaler total avholdenhet under svangerskapet, men vi vet jo ikke med sikkerhet hvor farlig et halvt glass champagne er, sier Nordeng til NRK.

Hun tror helsemyndighetene bør vurdere hvordan de skal henvende seg til gravide kvinner med høy utdannelse.

– Det er viktig ikke å skremme, men å informere om hvilke konsekvenser alkohol under svangerskapet kan ha på fosteret.

Studien har ikke undersøkte forholdet mellom utdanning og mengden eller hvor ofte den gravide kvinnen drikker alkohol.

Norske kvinner drikker minst

I en annen studie, som nylig er publisert i «The Lancet», kommer det frem at andelen som drikker under svangerskapet varierer mye fra land til land. Det gjenspeiles i antallet barn som fødes med alkoholsyndrom. Ifølge forfatternes beregninger vil hver 67. kvinne som drikker alkohol under graviditet føde et barn med alkoholsyndrom.

Andelen kvinner i Europa som drikker alkohol når de vet at de er gravide, er lavest i Norge og høyest i Storbritannia.

Av de kvinnene som rapporterte inntak av alkohol under svangerskapet i studien til Nordeng, drakk nesten 40 prosent minst én enhet av alkohol per måned. De som drakk mest bor i Italia og i Storbritannia.

– Italia har vin som en stor del av kulturen sin. Men det er mer overraskende at Storbritannia er blant verstingene, sier Nordeng.

De som drakk minst, en til to enheter under hele svangerskapet, bor i Norge og Sverige, og i Frankrike, Polen, Finland og Russland.

– Vi kan spekulere i at både sosiale og kulturelle faktorer har betydning, sier postdoktor Angela Lupattelli fra Universitetet i Oslo, som koordinerte studien i Norge og Italia.

– Kvinners holdninger på den ene siden, og nasjonale alkoholrelatert anbefalinger og politikk på den andre, kan påvirke kvinners drikkeatferd i svangerskapet.