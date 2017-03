Gravide som allerede har fått påvist høy risiko for at fosteret har kromosomavvik får i dag tilbud om fostervanns- eller morkakeprøve. Risikoen for spontanabort er på 0,5 -1 prosent. Det er kvinner i denne gruppen som nå skal få tilbud om denne blodprøven, en såkalt NIPT-test.

Helseminister Bent Høie: Godkjenner test for gravide Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

NIPT-testen innføres ifølge Helsedepartementet for å redusere risikoen for spontanabort.

Godkjenningen av metoden betyr ingen endringer av hvem som kan få tilbud om fosterdiagnostikk.

Politisk betent

Selv om blodprøven er ufarlig, er den omstridt. KrF mener den åpner for sorteringssamfunnet. I samarbeidsavtalen mellom regjeringen, KrF og Venstre står det at blodprøven ikke skal innføres for alle gravide. At Høie godkjenner testen for en gruppe kvinner er ikke brudd på avtalen, men ifølge KrF er det et brudd på deres intensjon i avtalen.