Den Norske Turistforening tre lokallag i Drammen, Telemark og Oslo og omegn har mandag formiddag avholdt et hastemøte etter det store utbruddet av omgangssyke på turisthyttene deres på Hardangervidda i helgen.

30 personer ble fraktet bort fra hyttene etter det man antar er et utbrudd av norovirus.

Dette er norovirus Ekspandér faktaboks Forårsaker en magetarmsinfeksjon, og er ofte kjent som «omgangssyke».

Vanlig årsak til diaré og oppkast.

Smitter via vann eller gjennom fekal-oral smitte.

Varer vanligvis i ett til to døgn.

12-48 timers inkubasjonstid.

De syke er mest smittsomme mens de har oppkast og diaré, men er også smittsomme før og etter.

Det finnes ingen spesifikk behandling mot norovirusinfeksjon.

Viktigste tiltak for å unngå å bli smittet: God håndhygiene. Kilde: Folhehelseinstituttet/fhi.no

Siden den oppdateringen er det registrert to eller tre nye tilfeller på hyttene Rauhelleren, Mårbu og Litlos, opplyser Henning Hoff Wikborg, daglig leder i Den Norske Turistforening i Oslo og omegn.

– Vi har hatt telefonmøter, og status nå er det er i alle fall to nye tilfeller, kanskje tre, av omgangssyke. Alle tre blir kjørt bort fra hyttene på skuter i dette øyeblikk, sier Wikborg til NRK litt før klokken 10 mandag formiddag.

HYGIENERÅD: Denne informasjonslappen er nå hengt opp på DNT-hytten på Kalhovd. – Det viktigste gjestene selv kan gjøre, er å ta forholdsregler med skikkelig håndvask med såpe og vann. Om alle bidrar – som vi har opplevd på Hardangervidda de siste dagene – får vi bukt med smitten raskere, sier kommunikasjonsrådgiver Monica Hägglund Langen. Foto: DNT

Ikke aktuelt å stenge

Han påpeker at hyppigheten av nye tilfeller har gått ned det siste halve døgnet.

– Vi føler vi har kontroll, men overvåker situasjonen veldig nøye, sier Wikborg.

– Frykter dere at noen av hyttene må stenges i påskeuken?

– Foreløpig er det helt uaktuelt. Men hvis det skulle komme et større utbrudd, så må vi jo vurdere slike tiltak.

I tillegg til Rauhelleren, Mårbu og Litlos, er hyttene Sandhaug, Kalhovd, Krækkja og Stigstuv rammet.

Noroviruset er ikke farlig, men sprer seg svært raskt. Wikborg forteller at DNT-betjeningen på hyttene har jobbet på spreng med å vaske ned hyttene.

– Trykket ligger på å rengjøre fellesarealer. Det er Klorin som gjelder, sammen med varmt vann og såpe, og vi gjør også alt vi kan for å legge til rette for at besøkende på hytten kan vaske seg grundig. Vi har også anbefalt Antibac, og det er lurt å bruke, men vi har fått råd fra smittevernlege om at man ikke skal tro at det alene tar noroviruset, forteller Wikborg.

HENTET UT: Røde Kors Hjelpekorps har nærmest kjørt i skytteltrafikk til og fra hyttene på Hardangervidda for å hente ut omgangssyke hyttegjester. Foto: Ragnar Sæbø, Eidfjord Røde Kors Hjelpekorps

Ingen ansatte syke

Han understreker at antallet sykdomstilfeller nå er lavt i forhold til hvor mange overnattende de har hatt på hyttene sine.

– Det har vært over hundre gjester på flere av hyttene i natt. Det er mange som vil nyte den fantastiske påsken, særlig med det vinterværet og solen som er ventet i morgen, reklamerer Wikborg.

– Det er også viktig å påpeke at ingen blant besetningen på hyttene har blitt syke, så dette er noe gjestene har tatt med seg til fjells, og som har spredd seg mellom dem, sier Wikborg, som dermed går ut med følgende oppfordring:

– Vi ser jo i media at omgangssyke er noe som går nå, både på Østlandet og Vestlandet, så vi håper jo at folk som føler det er noe på gang, ikke drar til fjells på hyttene våre.