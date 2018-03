– Det begynte laurdag kveld då vi blei ringt opp frå ei DNT-hytte, der det var nokre som hadde fått utbrot på omgangssjuke. Då henta vi ut åtte personar, og dette har berre blitt fleire i dag, fortel Kent Eivind Vorland, informasjomedarbeider i Hordaland Røde Kors.

Også søndag kveld er ei Røde Kors-patrulje på veg for å henta fleire.

– Det blir akkurat no frakta ut totalt 13 personar med scooter frå Sandhaug turisthytte med mannskaper frå Eidfjord Røde Kors Hjelpekorps. Dermed er det per no 28 personar som er blitt henta på grunn av mageproblem, fortel Vorland.

Røde kors har fem snøscooterar i aksjon for å hente sjuke ut frå fjellet.

– Dette er noko som smittar veldig. Folk kan kjenne seg bra, men likevel ta med seg smitta frå eine hytta til den neste. Og i og med at det er mange som går frå hytte til hytte i påska, så har det eit potensial til å spreie seg godt, meiner Vorland.

– Ikkje del do og dusj!

Sandhaug turisthytte. Foto: Hilde L. Magnussen / DNT Oslo og Omegn

Alle dei sjuke har mageproblem, og kommunelege Torbjørn Bjotveit i Eidfjord fryktar det er norovirus som går.

– Dette viruset er veldig smittsamt. Det er ikkje farleg, men veldig plagsamt, seier Bjotveit til BT.

Kommunelegen sine råd er at dei som har symptom på dette viruset ikkje deler toalett og bad med friske. Dei bør heller ikkje opphalde seg i same rom som friske.

– Akkurat no er Eidfjord Røde Kors for å hente endå ein på Sandhaug turisthytte. Då blir det nummer 17 som er sjuk og som er henta, seier områdeleiar i Røde Kors, Gisle Kleppe, som har ansvar for patruljar i områda Voss og Eidfjord.