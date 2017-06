I et nytt forskningssamarbeid går Helse Bergen, Fjellanger hundeskole og Bergen Teknologioverføring sammen for å oppdage lungekreft tidligere.

– Dette er første gang et slikt samarbeid skjer i så stor skala. Vi kombinerer vår kompetanse med Fjellanger hundeskoles unike erfaring med opptrening av hunder, sier prosjektleder og overlege ved lungeavdelingen på Haukeland universitetssjukehus, Marianne Aanerud.

IKKE KONTAKT: – Hundene vil bli presentert for helt anonymiserte prøver, og pasientene er altså ikke i kontakt med hundene, forklarer Marianne Aanerud. Foto: Sissel Rikheim / NRK

Tallet på kreftsyke øker

Ifølge tall fra Kreftregisteret fikk 3035 personer lungekreft i Norge i 2015. Det er det høyeste antallet tilfeller som noen gang er registrert i løpet av et år.

Aanerud håper hundeprosjektet kan være med på å forhindre en stor del av dødsfallene som skjer, nettopp fordi lungekreft ofte blir oppdaget for sent.

– Vi trenger flere verktøy for å oppdage lungekreft på et tidligere tidspunkt. Jo tidligere man oppdager den, dess større er sjansen for at kreften kan kureres.

Lungekreft: Nøkkeltall 2015 Ekspandér faktaboks Kvinner: Nye tilfeller i 2015: 1 471

Antall nye tilfeller per 100.000 i 2015: 53,1

Høyest insidens i aldersgruppen 75-79 år

Akkumulert risiko fram til 75 års alder: 3,5 prosent

Fem års relativ overlevelse 2011-2015: 20,9 prosent Menn: Nye tilfeller i 2015: 1 564

Antall nye tilfeller per 100.000 i 2015: 64,5

Høyest insidens i aldersgruppen 80-84 år

Akkumulert risiko fram til 75 års alder: 4,1 prosent

Fem års relativ overlevelse i 2011-2015: 14,4 prosent

SPENT: Rune Fjellanger gleder seg til å se hvor flinke hunder kan bli til å kjenne igjen lukten av kreft. Foto: Sissel Rikheim / NRK

Ferrarien i hundeverdenen

Hunden Viggo er en stor del av prosjektet. Han får snuse på pusteprøver fra pasienter på Haukeland, og skal markere ved å sette seg ned og peke med nesen dersom han oppdager kreft.

Rune Fjellanger er eier og daglig leder av Fjellanger hundeskole. Han har spesialisert seg på å lære hunder å påvise luktsubstanser, og skryter voldsomt av Viggo, som er av rasen malinois, en belgisk fårehund.



– Rasen er rett og slett Ferrari-en i hundeverdenen når det kommer til luktesans. De er helt enestående, sier han.

Forblir en bedriftshemmelighet

Nøyaktig hvordan hundene trenes, vil ikke Fjellanger ut med.

– Vi har funnet en nøkkel til å løse dette, som nok er annerledes enn den som andre bruker. Dét er en liten bedriftshemmelighet, sier han.

Denne dagen treffer Viggo på to av tre forsøk, og må dermed trene mer.

Hundene må nemlig ha en svært høy treffprosent dersom de skal kunne brukes videre.

– De må markere på en veldig høy andel av prøvene. Vi må være mye sikrere før vi kan ta metoden i bruk. Derfor blir det spennende å se hvor treffsikre hundene kan bli. Dette skal vi kartlegge utover høsten, sier overlege Aanerud.

Dette er lungekreft Ekspandér faktaboks Symptomer: Hoste

Kortpustethet

Blod i spyttet

Gjentagende luftveisinfeksjoner

Smerter i brystet

Smerter mellom skulderblader Symptomene kan være tegn på andre tilstander og ikke nødvendigvis kreft. Dersom symptomene varer over tre uker bør du kontakte lege, er Kreftforeningens råd. Årsaker: Røyking er årsak til åtte av ti lungekrefttilfeller

Eksponering for radon og asbest (særlig hvis du i tillegg røyker)

Nikkel- og kromeksponering

Luftforurensning

Passiv røyking Undersøkelse: Klinisk undersøkelse: Sjekk av hjertet, lungekapasitet og grundig leting etter hovne lymfeknuter på hals, i armhulen, ved kragebeinet og i lysken.

Røntgen av lungene: Dette er en vanlig undersøkelse, og gjerne den første undersøkelsen for å kartlegge om eventuell lungekreft foreligger.

CT-undersøkelse: Gjennomføres etter vanlig røntgenundersøkelse. En CT vil kunne vise svulstens størrelse og om den eventuelt har spredt seg til den andre lungen.

PET/CT: Er nyttig for vurdering av utbredelse av sykdommen og for vurdering av mistenkelige lymfeknuter.

Bronkoskopi: Er en mye brukt og viktig undersøkelse ved mistanke om lungekreft. Et kikkertrør inspiserer bronkiene og dens slimhinne. Det kan også tas en prøve i form av en vevsbit (biopsi) fra svulsten eller det mistenkelige området.

Mediastinoskopi: Brukes blant annet for å finne ut hvilket stadium sykdommen er i, altså hvor utbredt sykdommen er. Et kikkertrør føres ned i rommet midt i brystkassen mellom lungene for å inspisere forholdene.

Skjelettscintigrafi: Kan utføres dersom man vil undersøke om det kan være spredning til skjelettet.

SNUSER: Viggo skal få snuse på pusteprøver fra pasienter på Haukeland universitetssjukehus for å avdekke om pasientene har kreft eller ikke. Foto: Sissel Rikheim / NRK

Ikke kontakt mellom hund og pasient

Pasienter som er til utredning på lungeavdelingen vil få tilbud om å være med i studien. De vil da ta en pusteprøve, som blir sendt til hundeskolen.

– Hundene vil bli presentert for helt anonymiserte prøver, og pasientene er altså ikke i kontakt med hundene, forklarer Aanerud.

– Tenk hvis vi kan redde liv. Den motivasjonen er mer enn god nok for meg, sier Rune Fjellanger.