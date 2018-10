Haukeland slår alarm om streiken: – Det kan stå om liv og helse for 10–20 kreftpasienter

55 sykepleiere er tatt ut i streik etter brudd i forhandlingene mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO. 24 av sykepleierne jobber i Bergen. Fem av dem på Haukeland pasienthotell, som fredag ettermiddag må stenge som følge av streiken.

150 pasienter mister sengeplassene sine, og Haukeland-ledelsen jobber nå på spreng for å finne alternativer.

Direktøren for kreftavdelingen, Olav Mella, sier han er bekymret.

– Hvis vi ikke finner andre steder å plassere de sykeste kreftpasientene som bor på hotellet, kan det være fare for liv og helse. De er så dårlige at det vil få direkte innvirkning på muligheten deres til å bli friske hvis de må stoppe eller utsette behandlingen, sier Mella til NRK.

MÅ STENGE: Haukeland pasienthotell må stenge fredag kl. 15 som følge av sykepleierstreiken. Foto: Haukeland universitetssjukehus

– Skal klare oss en stund

Av pasientene som bor på hotellet, får rundt 80 strålebehandling. Rundt 40 av disse er såpass oppegående at de kan bo på hoteller rundt om i Bergen inntil videre, opplyser Helse Bergen.

Men for 10–20 av kreftpasientene på hotellet, er situasjonen mer alvorlig. Helse Bergen driver nå hektisk møtevirksomhet for å finne nye plasser til dem på sykehuset, men forhold som smittefare og kapasitet til pleie og oppfølging gjør det utfordrende.

– Gjennom helgen klarer vi det, for vi har en femdøgnspost der halve posten i utgangspunktet er lukket, slik at de får plass der. Jeg regner også med at vi vil klare å få gjennomført strålebehandlingen i starten av neste uke. Men over helgen får vi ti nye pasienter, som i utgangspunktet skulle bo på hotellet, og som vi ikke har full oversikt tilstanden til, sier kreftavdelingssjef Mella.

Han frykter derfor situasjonen kan bli vanskelig utover i neste uke.

– Hvis vi ikke klarer å finne plass til alle, og noen får en pause i strålebehandlingen, kan det i verste fall medføre pasientens død, sier Mella.

– NHO ga råd om å ikke søke dispensasjon

Sykepleierforbundet mener Eurest, som driver pasienthotellet, burde søkt om dispensasjon fra streiken for sykepleierne som jobber der.

Mette Mikkelsen i Norsk Sykepleierforbund Foto: Privat

– Arbeidsgiver har mulighet og et ansvar for å søke om dispensasjon for de sykepleierne, og det har foreløpig valgt ikke å gjøre. Det er en bevisst strategi, tror vi. De skyver skylden over på sykepleierne, som er i lovlig streik, sier Mette Mikkelsen, leder for Norsk Sykepleierforbund i Hordaland.

– Det ser ut som om de går for tvungen lønnsnemnd, akkurat som i 2010, sier Mikkelsen.

Stig André Kristiansen, direktør i Medirest, Eurests helseavdeling, sier de ikke ønsker å stenge hotellet, og at de forstår at det får store konsekvenser.

– Det er vi veldig lei oss for, sier Kristiansen.

Han opplyser at de har valgt ikke å søke dispensasjon etter dialog med sykepleiernes motpart i forhandlingene, NHO.

– Som NHO-bedrift, har vi rådført oss med NHO. Etter en vurdering av flere forhold, valgte vi å ikke søke dispensasjon, sier Kristiansen.

NHO: – Sykepleierforbundet har ansvaret

NHO bekrefter at de har bistått medlemsbedriften og svarer med å gå til angrep på Norsk Sykepleierforbund (NSF). De mener at NSF må ta ansvar for den alvorlige situasjonen som har oppstått i Bergen.

– NSF vet selvsagt at det vi nå ser i Bergen ville kunne skje. Det er kun i helt spesielle tilfeller, for eksempel der det oppstår en ekstraordinær situasjon ingen kunne forutse i forkant, at NHO vil vurdere å innvilge dispensasjon, sier Sigbjørn Mygland, direktør for arbeidsliv i NHO Service og Handel.

Kan bli langvarig

Sykepleierne krevde lik lønnsstige som KS har, og minstelønn på 500.000 kroner med ti års ansiennitet. NHO tilbød ett nytt trinn på ansiennitetsstigen, og lik lønn som «sykepleiere det er naturlig å sammenlikne seg med».

Disse stedene rammes foreløpig av streiken:

Åstveit Helsesenter AS i Hordaland

Eurest Haukeland pasienthotell AS i Hordaland

Eurest Zefyr pasienthotell AS i Nordland

Eurest Ullevål pasienthotell AS i Oslo

Godthaab Helse- og rehabilitering i Akershus

Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad AS i Troms

Ringen Rehabiliteringssenter AS i Hedmark

Streiken kan bli langvarig.

– Vi er innstilt på å streike så lenge det er nødvendig, sa leder i sykepleierforbundet, Eli Gunhild By, torsdag.