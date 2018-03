Hareide om varaordførerens KrF-utmelding: – Har respekt for beslutningen

Mandag offentliggjorde Bergens varaordfører Marita Moltu at hun melder seg ut av KrF.

Moltu er misfornøyd med KrFs partikultur og politiske veivalg, og mangler tillit til partiet, ifølge pressemeldingen hun selv sendte ut.

KrF-leder Knut Arild Hareide er på skiferie i Østerrike, men tok mandag formiddag et kort avbrudd i vinterferien for å kommentere at varaordføreren i Norges nest største by forlater partiet.

– Jeg synes det er leit at Marita melder seg ut. Jeg skulle gjerne hatt henne med videre på laget, men jeg har respekt for beslutningen hun har tatt, sier Hareide i en e-post til NRK fra hans rådgiver Emil André Erstad.

MELDER SEG UT: Marita Moltu møter media på rådhuset mandag etter å ha fortalt at hun forlater KrF og fortsetter som uavhengig representant i bystyret og varaordfører i Bergen. Foto: Leif Rune Løland / NRK

– Vil takke Marita

Moltu er kjent for å tilhøre den konservative fløyen i KrF. Hun er gift med tidligere KrF-byråd Tomas Moltu, som i 2016 meldte seg ut av partiet, og inn i det mer konservative partiet De Kristne.

For en drøy uke siden brøt det ut bråk internt i KrF i Bergen. De Kristne annonserte Marita Moltu og mannen som trekkplastre til en intern «inspirasjonssamling», noe blant andre Bergens finansbyråd Dag Inge Ulstein (KrF) reagerte negativt på.

Hareide fokuserer på jobben Moltu har gjort for Kristelig Folkeparti.

– Jeg vil takke Marita for den store innsatsen hun har lagt ned over mange år i partiet og for jobben hun har gjort som varaordfører i Bergen de siste årene, sier KrF-lederen.

BEGRENSET SMITTEEFFEKT: Magnus Takvam, politisk kommentator i NRK, ser på Moltu-saken som en personlig sak, mer enn en sak som vil påvirke partiet i stor grad nasjonalt. Foto: NRK

– Reflekterer spenningen internt i KrF

Politisk redaktør i den kristne avisen Vårt Land, Berit Aalborg, mener saken er oppsiktsvekkende.

– Det er ganske spesielt i norsk sammenheng at en person som sitter med et så høyt verv melder seg ut av et parti. For noen dager siden ville hun heller ikke svare på hva hun hadde stemt i forrige stortingsvalg. Det er også noe vi ser sjelden med personer som har så høye verv i et parti, sier Aalborg.

NRKs politiske kommentator Magnus Takvam påpeker at Moltu også har vært fraværende fra en del av KrFs partimøter den siste tiden, og tror den gjensidige tilliten internt i Bergen KrF har blitt stadig mer tynnslitt.

– Så toppet det seg vel med deltakelsen på dette møtet til De Kristne. Moltu tilhørte åpenbart den konservative delen av KrF, som ønsker å nærme seg Frp og Høyre. Slik sett reflekterer denne saken spenningen som er i KrF, mellom den konservative og liberale fløyen, sier Takvam.

Han tror likevel Moltu-saken vil ha begrenset «smitteeffekt» til KrF nasjonalt.

– Jeg ser mer på dette som en utvikling der hun selv ikke lenger politisk kunne identifisere seg med KrF, og stå på partiets plattform, sier Takvam.