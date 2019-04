Håkon må passere den nye bomstasjonen syv ganger i uken

Håkon Ones fra Hordvik kjører datteren Sanne (13) til fotballtrening i Salhus to ganger i uken, og til håndballtrening i Åsane tre ganger i uken.

I tillegg blir han snart trener for et annet jentelag som trener fotball to ganger i uken.

For hver tur må han passere en av de nye bomstasjonene i Bergen. Prisen er 20 kroner per passering.

Flere av treningene krever at han både kjører og henter. Fordi det går over en time mellom kjøring og henting, må han betale for begge turene.

Om datteren skal besøke bestevenninnen, må også bomringen passeres.

– Vi er avskåret fra alt med denne ytre bomringen. Jeg har ikke turt å regne på hva dette kan komme til å koste. Det er jo idretten de har, disse ungdommene, sier Ones.

Se hvor han og datteren må kjøre for å komme seg til treninger:

– Splitter bygden

– Denne bomstasjonen splitter et idrettslag og bygden i to. Uansett hvor vi skal, må vi gjennom bomringen, sier Christian Rolland.

Han representerer aksjonspartiet «Folkeaksjonen nei til mer bompenger», som nylig overrasket stort på en måling gjort for Bergens Tidende.

Om det var valg i dag ville de fått 16,9 prosent av stemmene i Bergen. Oppslutningen er spesielt stor i Åsane bydel.

Den bomlagte veien gjennom Salhus er i dårlig stand, sier Rolland, men inntektene fra de nye bomstasjonene vil i liten grad komme denne veien til gode.

– Vi har forsøkt å få et overgangsfelt slik at skolebarn skal kunne krysse veien på en skapelig måte. Det var helt umulig. Men en bom kom opp over natten.

PROTESTERER: Christian Rolland har vært sentral i protestene i Åsane, der innbyggere laget protestaksjoner lenge før de nye bomstasjonene kom opp. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

– Betaler for noe vi aldri får

6. april ble 15 nye bomstasjoner åpnet i Bergen, mange av dem i utkanten av kommunen.

Misnøyen, som blant annet har ført til hærverk på tre av dem, er spesielt stor i Åsane-området, der innbyggerne har gjennomført flere aksjoner.

Hege Matthiesen og Marius Fjeldstad er naboer på et høydedrag i Åsane og trenger bil til det meste. Med de nye bomstasjonene må de nå betale for mange av bilturene i nærmiljøet.

– Vi betaler for noe vi aldri får, mener de.

Matthiesen og Fjeldstad reagerer på at mesteparten av bompengene går til utbygging av bybane i en helt annen bydel.

Det gjør det lite motiverende å betale for kjøringen, sier de.

– Har du glemt brød på butikken og skal ned igjen for å kjøpe det, kan det bli dyrt, sier Marius Fjeldstad.

– FÅR IKKE NOE IGJEN: – Vi betaler for noe vi aldri får, mener Hege Matthiesen og Marius Fjeldstad. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Mest penger går til bybane – på andre siden av byen

Solveig Paule i Miljøløftet, som forvalter byvekstavtalen i Bergen og den nye bompengepakken, forteller at pengene frem til 2022 stort sett vil gå til bygging av bybane til Fyllingsdalen.

Dette er vest i Bergen kommune, mens Åsane ligger i nord.

– Men bompengepakken for Bergen åpner for at bompenger kan benyttes til flere prosjekter. Deriblant Bybanen til Åsane og bompengebidrag til Ringveg øst, sier Paule.

Det er også planlagt og gjennomført flere mindre tiltak i Bergen nord, sier Paule, og sikter til kollektivtiltak, sykkelvei og sikring av skoleveier.

Forstår frustrasjonen

– Vi forstår at folk er frustrerte, sier Geir Steinar Dale (Ap), leder for Komité for miljø og byutvikling i Bergen kommune.

Da Ap/KrF/V-byrådet i 2017 sluttet seg til Vegvesenets bompengesøknad, var det med en merkad om at en skulle ta lokale hensyn (se faktaboks nederst).

De femten nye bomstasjonene skal etter hvert evalueres.

– Hvis det er slik at dette slår fullstendig urimelig ut, vil man måtte se på løsninger i etterkant av en slik evaluering, sier han.

– Bompenger er ikke en ønskelig avgift. Men det er dét staten og regjeringen krever av lokalsamfunnet. Arbeiderpartiet ønsker at staten skal bidra med mer for å gjøre trykket for lokalbefolkningen mindre, sier Dale.

SKAL EVALUERES: – Hvis det slår fullstendig urimelig ut, vil man måtte se på løsninger, sier Geir Steinar Dale (Ap). Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK