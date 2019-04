To menn siktet for bomstasjonshærverk i Bergen

De nye bomstasjonene i Bergen har vært svært omdiskuterte, og dagen før de skulle settes i drift i begynnelsen av april ble flere av dem utsatt for hærverk.

Gjenkjent på videovervåking

Natt til lørdag ble to menn pågrepet og siktet. De skal ha sparket ned og tagget strømbokser på en bomstasjon på Torget, melder Bergens Tidende.

– Begge er avhørt med status som siktet. De ble tatt fordi de ble gjenkjent på videoovervåking fra området, sier politiførstebetjent Mathilde Sætre i Vest politidistrikt.

De to skal ha vært i nærheten av området der skadeverket skjedde og på et tidspunkt som passer med skadeverket. De to er kjenninger av politiet. De nektet straffskyld og ble løslatt etter avhør.

KORTSLUTTET: En boks full av viktig elektronikk ble sparket ned og snurret rundt natt til 5. april. Det førte til at ledningene kveilet seg og boksen kortsluttet. Foto: Simon Brandseth / NRK

To bomstasjoner ble satt i fyr

Også to andre bomstasjoner ble utsatt for hærverk samme helg, men ifølge politiet tyder ingenting på at de to siktede skal ha noe med skadeverket på disse å gjøre.

Diskusjonen om bompengeringen har ført til flere demonstrasjoner og aksjoner, og nylig sa nesten 17 prosent av bergenserne at de vil stemme på Folkeaksjonen nei til bompengers liste ved høstens lokalvalg.